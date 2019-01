Al 26 gennaio super offerte Amazon su Huawei Mate 20 | P20 Pro e Honor 10

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019. Il Milionario vince con il 14.4% - Superbrain 12.2% - Quarto Grado 8.1%. Mai dire Talk chiude al 3.6% - Povera Patria 5.9% : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 709.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al ...

Ascolti 25 gennaio : flop di Superbrain su Raiuno - vola Barbara D'Urso : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 25 gennaio 2019, caratterizzata in prima serata dalla messa in onda della terza puntata di Superbrain, lo show di Raiuno condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni, che si sta avviando verso le fasi finali di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario, il game show ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : superG spostato alle 11.00 - Razzoli qualificato a Kitz : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

Ascolti tv ieri - SuperBrain - Chi vuol essere milionario - Auditel 25 gennaio : RETE 4 " Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, nella prima serata di Rete 4, si è occupato dei maggiori casi di cronaca nera. Il giornalista si è occupato della morte di Stefania Crotti, scomparsa giovedì 17 ...

Sci alpino oggi (26 gennaio) - Slalom Kitzbuehel e SuperG Garmisch : orari e come vederle in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi sabato 26 gennaio si disputano lo Slalom maschile di Kitzbuehel e il SuperG femminile di Garmisch, prove valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia una giornata particolarmente intensa e appassionante, non ci sarà tregua con due grandi classiche del Circo Bianco: in terra austriaca gli uomini si cimenteranno tra i pali stretti di una località nota a tutti per la mitica discesa sulla Streif (vinta ieri da Dominik ...

Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, terzo appuntamento con la quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti della prima puntata sono stati solo del 13,8% di share, calati al 12,8% la scorsa […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola ...

Superbrain - anticipazioni terza puntata del 25 gennaio su Rai 1 : anticipazioni della terza puntata della seconda stagione di Superbrain, il talent show condotto da Paola Perego in onda su Rai 1 alle 21:25

Calendario SuperLega volley - orari delle partite del fine settimana (26-27 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nel weekend del 26-27 gennaio si giocherà la 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno interlocutorio con le big impegnate contro formazioni di seconda fascia, sulla carta non dovrebbero esserci grossi scossoni nelle posizioni che contano. La capolista Perugia se la vedrà in casa contro Vibo Valentia, Trento vuole rimettersi in marcia sul campo di Latina, Civitanova ospita Monza nel ...

Estrazioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di oggi - giovedì 24 gennaio 2019 : In diretta su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, giovedì 24 gennaio 2019: ecco i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 24 gennaio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.11 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 24 gennaio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.11 sembra ...