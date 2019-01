AIDAA | in Italia “ogni uomo ha un patrimonio corrispettivo di 8 | 6 topi”

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) “E’ di queste ore la notizia della seconda invasione di topi giganti a Lucca, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi a Cesena“: lo rende noto l’associazione animalista. “E’ un fatto questo che non ci deve sconvolgere,ma con il quale dovremo sempre più convivere in futuro in quanto inogniha un “di 8,6– scrive l’in un comunicato – secondo fonti di stampa i dati alla fine del 2017 dicono che inci sono 500 milioni di topi pari a 8.6 volte la popolazione umana residente all’ultimo censimento. Il fatto che i topi stiano aumentando a dismisura con situazioni difficili come quelle di Cesena, Lucca ed in un passato recente a Roma e Milano sono la controprova della grande presenza di colonie di topi che non vivono solo in campagna ma si stanno sempre piu urbanizzando. Tralasciando i dati di ...