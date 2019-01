Abusò della moglie per 7 anni | condannato

Napoli - il procuratore regionale della Corte dei Conti Michele Oricchio prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, è stato prosciolto dal gup del Tribunale di Napoli Nord Luca Battinieri dall’accusa di abuso d’ufficio in relazione a presunte interferenze in un processo tributario a Salerno, dove ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Tributaria. PROSCIOLTI Oricchio E PAGANO – Per questa vicenda, insieme al procuratore Oricchio, è stato prosciolto anche l’ex ...

Abusò della figlia 12enne e della nipote di 6 anni/ Bergamo - condannato a 13 anni di carcere ma resta libero : Bergamo, Abusò della figlia 12enne e della nipote di 6 anni: condannato a 13 anni di carcere ma resta libero. Le ultime notizie

Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è indagato per abuso di ufficio : Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è indagato per abuso di ufficio, nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza su irregolarità in due appalti pubblici. Nei confronti di Oliverio – eletto presidente della regione nel 2014 con il PD

Abuso d'ufficio - obbligo dimora per il presidente della Regione Calabria : Cosenza, 17 dic., askanews, - Abuso d'ufficio aggravato dal metodo mafioso. Con questa accusa il gip di Catanzaro ha disposto l'obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria, Mario ...

Inchiesta appalti - obbligo di dimora per il presidente della Calabria Oliverio : “Abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso” : La guardia di finanza ha notificato un provvedimento cautelare emesso dal gip distrettuale di Catanzaro al governatore della Calabria Gerardo Mario Oliverio. È accusato di di abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso e per questo gli è stato imposto l’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza in materia di appalti pubblici. Ai ...

Lecce - Abusò della figlia per anni e nacque una bimba : arrestato 52enne : È una terribile storia di violenza e soprusi quella che arriva dalla Puglia, precisamente dal Basso Salento, dove una donna che oggi ha 29 anni, il 20 luglio scorso ha denunciato ai Carabinieri di San Vito dei Normanni (BR) dopo oltre 14 anni di violenze, i soprusi da parte del padre nei suoi confronti. Il racconto è raccapricciante e ha lasciato di stucco gli stessi militari che hanno immediatamente avviato le indagini, in collaborazione con i ...

