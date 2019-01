Zingaretti | “I giovani sono la prima risorsa del Paese | il Pd invertirà la rotta sulla

Zingaretti : “I giovani sono la prima risorsa del Paese ma il Pd li ha dimenticati troppo a lungo” : Mentre dal voto dei circoli cominciano ad arrivare i primi dati significativi sul congresso del Partito democratico, il favorito Nicola Zingaretti questo week end sarà a Bologna per una convention generazionale a sostegno della sua candidatura. Fanpage.it ha intervistato il governatore del Lazio proprio sulla "questione giovani le" nel nostro Paese , proprio nel momento in cui i più giovani voltano le spalle al centrosinistra.Continua a leggere

Pd - Zingaretti : “Minniti in corsa per la segreteria? Sarà un bel confronto. Voltare pagina - spazio ai giovani” : “Ce lo aspettavamo. Sono contento che finalmente abbia sciolto la riserva e sono convinto che Sarà un bel confronto”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, arrivando a una iniziativa a Roma, ha commentato la discesa in campo di Marco Minniti per la segreteria del Pd. “Io credo che bisogna Voltare pagina – ha aggiunto – perché l’Italia si aspetta una nuova speranza e ci sono tanti segnali ...