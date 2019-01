You | amore | ossessioni e stalking nella nuova serie di successo targata Netflix

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) E' passato circa un mese da quandoha inserito tra i suoi contenuti latv statunitense You, ma il record di visualizzazioni è immediato. Il thriller psicologico, basato sul romanzo di Caroline Kepner, ha letteralmente conquistato il pubblico con i suoi racconti sentimentali di una mente ferita, tormentata e ossessiva ai tempi dei social. Nei panni del protagonista Joe, brillante libraio, troviamo Penn Badgley che mette da parte il suo ruolo di bravo ragazzo e fidanzato perfetto, rivestito per sei stagioni in Gossip Girl, per trasformarsi in un giovane ossessionato dall'per Beck, giovane scrittrice alle prime armi. Una storia nata per caso, il così tanto bramatoa prima vista che però, in un crescendo di eventi e a causa dei fantasmi del passato, finisce per diventare un'ossessione, una follia che spinge ad agire in maniera inaspettata e irrazionale pur di ...