WRC 2019 Monte-Carlo | Citroen | Ogier al Comando

Tutto il WRC 2019 in diretta su DAZN : Scatta oggi giovedì 24 gennaio su DAZN, con il Rally di Montecarlo, la 47° edizione del FIA WRC, il campionato del mondo rally che verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di streaming. Saranno 14, tra cui la novità del Rally del Cile, gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà in Australia il 17 novembre […] L'articolo Tutto il WRC 2019 in diretta su DAZN sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...