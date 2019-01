Wanda Nara | il figlio Valentino compie 10 anni | gli auguri di Messi | Ronaldo e altri

Inter - vertice con Wanda Nara : il rinnovo di Icardi è più vicino : Un incontro per conoscersi, intanto. Poi si parlerà di cifre e clausole, quando la trattativa entrerà nel vivo. Il tanto chiacchierato vertice tra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo del Mauro Icardi ...

Dal rinnovo di Icardi con l’Inter al ruolo di agente di Tonali - Wanda Nara sincera : “ai tifosi dico che anche mio figlio è interista e…” : Wanda Nara tra battute e certezze: le parole della moglie di Mauro Icardi riguardo il rinnovo del marito con l’Inter anche quando Wanda Nara è protagonista di eventi che non sono del tutto legati al mondo dello sport, è inevitabile, visto il suo ruolo, che si parli di calcio e, ovviamente, del rinnovo di suo marito Mauro Icardi con l’Inter. La moglie dell’attaccante argentino è stata protagonista oggi del premio ...

Wanda Nara e il rinnovo di Icardi : "I tifosi dell'Inter stiano tranquilli - io e Marotta amici" : "Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi. Io e Marotta siamo amici". Dal palco della presentazione del 15° Torneo Amici dei bambini, Wanda Nara ...

Wanda Nara infiamma gli studi di Tiki Taka : Wanda Nara ha messo praticamente la parola fine alla lunga querelle sul rinnovo di contratto tra l'Inter e Mauro Icardi. L'incontro sancirà il rinnovo con lauto adeguamento dell'ingaggio del capitano con la clausola rescissoria che verrà o sensibilmente ritoccata verso l'alto o definitivamente tolta. La bella argentina si era già mostrata propensa al dialogo al momento del ritiro del Tapiro d'Oro da parte di Striscia La Notizia, e dagli studi di ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara : “Per me il prolungamento si farà al 100%” : Rinnovo Icardi Wanda Nara – “C’è piena disponibilità a restare a lungo all’Inter. Ho ricevuto segnali positivi, spero che possa essere una settimana importante: il mio telefono è sempre acceso, per me il Rinnovo si farà al cento per cento anche se non ho ancora parlato con nessuno”. A tranquillizzare il popolo nerazzurro sul Rinnovo […] L'articolo Rinnovo Icardi, Wanda Nara: “Per me il prolungamento si ...

