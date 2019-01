Volkswagen - A Verona i primi lampioni per la ricarica veloce

quattroruote

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Nell'ambito del progetto Electrify, il gruppo, insieme al comune e alla Agsm, ha inaugurato dueintelligenti che permettono dire le batterie delle auto elettriche. Si tratta della prima infrastruttura di questo tipo in Europa in grado di proporre larapida a 22 kW: quelli già utilizzati a Londra, infatti, si limitano a 4,6 kW.100 punti dientro due anni. Oltre a permettere ai proprietari di auto elettriche di rifornirsi di energia, i nuovi pali sono connessi in rete e offrono anche altri servizi, come la connessione Wifi, il monitoraggio della qualità dell'aria e i controllo video dell'area circostante. La seconda fase del progetto Electrifyporterà il gruppoa installare insieme ai partner dell'iniziativa altri 10 pali della luce intelligenti, che si andranno a unire ai due già attivi. L'obiettivo è quello di ...