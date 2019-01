Violenza sessuale | parla la ragazza incinta stuprata da 2 marocchini

Blastingnews

: Archiviata l'inchiesta a carico di Fausto #Brizzi, che era stato indagato per violenza sessuale. In tanti dovranno… - pietroraffa : Archiviata l'inchiesta a carico di Fausto #Brizzi, che era stato indagato per violenza sessuale. In tanti dovranno… - stanzaselvaggia : Altro figurone de #leiene. - Agenzia_Ansa : Archiviazione per #FaustoBrizzi, 'non fu violenza sessuale'. Il gip: 'Accuse evanescenti e, in due casi su tre, tar… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Sono emersi altri dettagli riguardo un caso diavvenuto a Reggio Emilia nel settembre scorso, dove unaitaliana di 23 anni è stata violentata più volte da due uomini di origini nord africane. "Avevo paura che facessero del male a me e al bambino" ha dichiarato laai danni di unadi 23 anni Laquella sera era andata a cena con degli amici e, dopo una sosta in un bar, la giovane aveva deciso di fare ritorno a casa invece che seguire in discoteca le persone con le quali era in compagnia. L'avvocato della vittima, l'avvocato Marco Scarpati, ha evidenziato che la scelta della 23enne derivava proprio dallo stato di gravidanza in cui si trovava (al quinto mese di gestazione). È al punto di tornare indietro che entra in scena il marocchino 45enne, un uomo che la giovane conosceva poco ma che le era stato consigliato da un ...