Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, PERMANGONO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E BUFALOTTA CON RIPERUSSIONI SUL TRATTO URBANO DEALLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI SULLA VIA PONTINA SONO DUE GLI INCIDENTE CHE CAUSANO CODE IL RPIMO DA VIALE DELL’OCEONA ATLANTICO A CASAL BRUNORI L’ALTRO DA SPINACETO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E BUFALOTTA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA RIENTRIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI E, PROSEGUENDO SULLA SALARIA ALTRI RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE NORD CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA, CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E A24 CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO, ALTRE CODE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA E SEMPRE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DA VITERBO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA PORTA RomaNA E LA TANGENZIALE OVEST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA DANIELE ROSSI A VIA GUIDO BACCELLI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA SALARIA CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 16:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA ANDIAMO SULLA VIA CASILINA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PANTANO E TORRE MAURA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA RIMANE CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA DEL KM 11+500, IN DIREZIONE CENTRO ALL’ALTEZZA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO VERIFICATASI IERI SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI TECNICI CODE DA LABARO A VIA CALCEDONIA SEMPRE SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DA VIA MONTEROSI AL RACCORDO PER LAVORI SULLA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, PER UN CANTIERE MOBILE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LO SVINCOLO DEL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...