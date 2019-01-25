Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E BUFALOTTA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA RIENTRIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI E, PROSEGUENDO SULLA SALARIA ALTRI RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE NORD CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA, CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E A24 CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO, ALTRE CODE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA E SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DA VITERBO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA PORTA RomaNA E LA TANGENZIALE OVEST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA DANIELE ROSSI A VIA GUIDO BACCELLI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA SALARIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 16:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA ANDIAMO SULLA VIA CASILINA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PANTANO E TORRE MAURA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA RIMANE CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA DEL KM 11+500, IN DIREZIONE CENTRO ALL’ALTEZZA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO VERIFICATASI IERI SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI TECNICI CODE DA LABARO A VIA CALCEDONIA SEMPRE SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DA VIA MONTEROSI AL RACCORDO PER LAVORI SULLA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, PER UN CANTIERE MOBILE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LO SVINCOLO DEL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19 | 45
Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19:45 (Di venerdì 25 gennaio 2019) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, PERMANGONO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E BUFALOTTA CON RIPERUSSIONI SUL TRATTO URBANO DEALLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI SULLA VIA PONTINA SONO DUE GLI INCIDENTE CHE CAUSANO CODE IL RPIMO DA VIALE DELL’OCEONA ATLANTICO A CASAL BRUNORI L’ALTRO DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE SUD SULLA VIA COLOMBO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E TOMABA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA CASSIA VEIENTANA, UN’AUTO FERMA IN PANNE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA LE RUGHE, IN DIREZIONE NORD INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DEL METRO LA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19:45', su #spreaker… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus centro - Ripristinata la viabilità in via Agostino Depretis, per fine manifestazione, le lin… -
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