Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA, CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E A24 CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO, ALTRE CODE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA E SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DA VITERBO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA PORTA RomaNA E LA TANGENZIALE OVEST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA DANIELE ROSSI A VIA GUIDO BACCELLI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA SALARIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 16:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA ANDIAMO SULLA VIA CASILINA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PANTANO E TORRE MAURA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA RIMANE CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA DEL KM 11+500, IN DIREZIONE CENTRO ALL’ALTEZZA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO VERIFICATASI IERI SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI TECNICI CODE DA LABARO A VIA CALCEDONIA SEMPRE SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DA VIA MONTEROSI AL RACCORDO PER LAVORI SULLA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, PER UN CANTIERE MOBILE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LO SVINCOLO DEL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 20 : 30 : NOTIZIARIO DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RESTANDO IN ESTERNA CI SONO CODE, SULLA COMPLANARE, TRA BUFALOTTA E SALARIA. PROPRIO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 | 45
Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18:45 (Di venerdì 25 gennaio 2019) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI E, PROSEGUENDO SULLA SALARIA ALTRI RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE NORD CI SPOSTIAMO SULLA VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E MENTANA, NELLE DUE DIREZIONI POI CODE IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELEL DUE UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA PROSEGUENDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A24 E, NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN USCITA DA VIALE ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 25-01-2019 ore 18:30: VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 18:20… -
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