Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E A24 CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO, ALTRE CODE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA E SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DA VITERBO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA PORTA RomaNA E LA TANGENZIALE OVEST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA DANIELE ROSSI A VIA GUIDO BACCELLI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA SALARIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 16:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA ANDIAMO SULLA VIA CASILINA, CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PANTANO E TORRE MAURA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA RIMANE CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA DEL KM 11+500, IN DIREZIONE CENTRO ALL’ALTEZZA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO VERIFICATASI IERI SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI TECNICI CODE DA LABARO A VIA CALCEDONIA SEMPRE SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DA VIA MONTEROSI AL RACCORDO PER LAVORI SULLA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, PER UN CANTIERE MOBILE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LO SVINCOLO DEL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 20 : 30 : NOTIZIARIO DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RESTANDO IN ESTERNA CI SONO CODE, SULLA COMPLANARE, TRA BUFALOTTA E SALARIA. PROPRIO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A COLOMBO. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E FLAMINIA. TRAFFICATO ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18 | 15
Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18:15 (Di venerdì 25 gennaio 2019) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORRE MAURA E PANTANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA, PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUENDO SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELLA FONTANA E PANTANELLO, IN DIREZIONE SUD RIENTRIAMO A Roma SULLA A24 Roma-TERAMO, NEL TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO A VIALE TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 18… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 18:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 25-01-2019 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 17:50… -
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