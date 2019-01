Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 20 : 30 : NOTIZIARIO DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RESTANDO IN ESTERNA CI SONO CODE, SULLA COMPLANARE, TRA BUFALOTTA E SALARIA. PROPRIO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A COLOMBO. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E FLAMINIA. TRAFFICATO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO IN ENTRATA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. ANDIAMO SU L RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMRNTI E CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA, E PROSEGUENDO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE TRA SALARIA E FLAMINIA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA DOVE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO IN ENTRATA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE IN ESTERNA TRA SALARIA E LA FLAMINIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO. INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA SALARIA, A CAUSA DI LAVORI INFATTI CI SONO LUNGHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI RALLENTA TRA POMEZIA ED APRILIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE A TRATTI ...