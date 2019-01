Venezuela | scontro fra Guaidò e Maduro

Venezuela - scontro al Senato. Casini 'L Italia scelga la posizione dei paesi liberi'. Risposta tiepida del M5s : Maggioranza in imbarazzo al Senato sul Venezuela . Il Pd, Fratelli d' Italia e i centristi chiedono al governo di riferire in aula e di sostenere l'iniziativa di Juan Guaidó, il leader dell'assemblea ...

Venezuela : crisi politica e scontro al vertice : Il Venezuela è ufficialmente in crisi. Nicolás Maduro, ovvero l'uomo che fino a qualche ora fa ne era stato il leader assoluto, è stato deposto dal capo dell'opposizione Juan Guaidó, che è stato investito dal Parlamento Venezuelano per prenderne il posto. A livello internazionale è giunto immediato il riconoscimento di Usa e Canada. Fra i paesi dell'area va registrato sostegno da parte di Argentina, Colombia, Perù ed Ecuador mentre il Messico si ...