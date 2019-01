Venezia | all’aeroporto Marco Polo il primo parcheggio in Italia che dialoga con il

meteoweb.eu

: CAPODANNO CINESE ALL’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA - italiavola : CAPODANNO CINESE ALL’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA - ilpopoloveneto : Venezia: Capodanno Cinese all’Aeroporto Marco Polo -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Se fino a poco tempo fa l’innovazione si misurava sulla possibilità di sfruttare i sistemi di wallet mobile per la prenotazione e il pagamento dei parcheggi, oggi l’ultima frontiera per gli accessi è quella dell’interazione fra ile il cellulare dell’utente.E’ ilPark, all’interno dell’aeroporto di, ilno ad offrire ai propri clienti questa opportunità, grazie alla partnership con MyPass: non solo accesso, ma informazioni in tempo reale sulle disponibilità dei posti liberi e monitoraggio della spesa, pagamento tramite App al termine della sosta e uscita dalsenza passare dalle casse. Il servizio è già attivo per i parcheggi P2, P3, P4, P7, Speedy Park e Sosta Breve.MyPass, società partecipata dal Gruppo Banca Sella, è una piattaforma tecnologica assolutamente unica in Europa perché abbina il mobile payment al ...