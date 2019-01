Vendite 2018 | per l' iconica Fiat 500 ancora record in Europa

Ford - più che dimezzato l'utile nel 2018 con frenata Vendite UE e Cina : Nei dodici mesi nonostante Ford abbia realizzato ricavi totali per 160 miliardi rispetto ai 156 miliardi dell'anno precedente, l'utile netto scende a 3,69 miliardi da 7,75 miliardi del 2017. Le ...

Veicoli commerciali - Vendite in aumento in Europa : +3 - 2% nel 2018 : Segno più nel 2018 per le vendite di Veicoli commerciali nell'Unione Europea. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto, ACEA,, le immatricolazioni hanno segnato una ...

Fiat : Vendite in calo per tutti i modelli in Europa nel 2018 - in crescita solo la 500X - +9.7% - : Nuova Fiat Tipo Sport Il terzo modello Fiat più venduto in Europa è la Fiat Tipo. La famiglia di segmento C del brand ha raggiunto quota 106 mila unità vendute sul mercato europeo con un calo del 16%...

Esselunga - nel 2018 in crescita le Vendite del 2 - 1% : Si chiude un 2018 più che positivo per Esselunga che, tramite l'esame di alcuni dati preliminari, rende noto di aver portato le vendite nel 2018 a 7.914 milioni, in crescita del 2,1% rispetto ai 7.754 ...

Esselunga - Vendite 2018 a 7 - 9 mld - +2 - 1% - : ANSA, - MILANO, 21 GEN - Nel 2018 il Gruppo Esselunga ha realizzato vendite per 7.914 milioni, in crescita del 2,1% rispetto ai 7.754 milioni del 2017. Continua la crescita dell'e-commerce, +28%, che ...

Psa - le Vendite globali 2018 salgono a 3.878.000. Al 17% la quota in UE - bene i commerciali : PARIGI - La Core Model Strategy varata da PSA sotto la guida di Carlos Tavares sta dando ottimi frutti. I dati relativi alle vendite dei diversi marchi - Peugeot, Citroen, DS e Opel - nel 2018 hanno...

Renault - Vendite 2018 in crescita grazie alla Cina : vendite per la Renault grazie alla Cina . I volumi di auto venduti nel 2018 sono cresciuti del 3,2% a 3,9 milioni di auto , ma solo grazie all' integrazione dei due marchi cinesi Jinbei e Huasong , ...

Apple - calo Vendite iPhone per sostituzione batterie a basso costo/ Dati del bilancio ultimo trimestre 2018 : La Apple potrebbe aver trovato il motivo del calo delle vendite degli iPhone, rintracciandolo nella sostituzione delle batterie a basso costo.

Hyundai - nel 2018 Vendite record in Europa : ... ibridi, elettrici e FCEV, , puntando a mantenersi uno dei principali Costruttori al mondo nello sviluppo della mobilità pulita. Entro il 2025, i marchi di Hyundai Motor Group prevedono di offrire un ...

Mercato europeo - Vendite in calo a dicembre - il 2018 resta stabile : Il Mercato europeo dell'auto chiude il 2018 con una calo marginale delle immatricolazioni. Sulla base dei dati dell'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), le registrazioni annuali nell'area Ue+Efta si sono fermate a 15.624.486 unità, lo 0,04% in meno rispetto al 2017. A pesare sull'andamento della domanda sono stati soprattutto gli ultimi quattro mesi dell'anno, con l'effetto Wltp (le nuove procedure di omologazione in vigore dal 1* ...

Mitsubishi : Vendite 2018 in Europa +19% - 165mila immatricolazioni : Milano, 15 gen., askanews, - Mitsubishi Motors Europe, MME, ha registrato nel 2018 un incremento delle vendite del 19% con 165.259 vetture immatricolate, rispetto alle 139.365 del 2017. La maggior ...

Mercato auto - la Cina va in rosso : Vendite di auto giù del 2 - 8% nel 2018. Primo calo dal 1990 : PECHINO - Le vendite di veicoli in Cina sono diminuite lo scorso anno, per la prima volta dal 1990, a causa dell'incertezza economica gravante sulla domanda. Le vendite di auto hanno raggiunto...

Porsche : Vendite record in 2018 - +4% - - Italia terzo mercato Ue : Milano, 11 gen., askanews, - record di consegne per Porsche nel 2018. La casa di Stoccarda ha consegnato 256.255 unità registrando con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Fra le serie ...

Veicoli commerciali - precipitano le Vendite nel 2018 : precipitano , nel 2018 , le vendite dei Veicoli commerciali , che chiudono l'anno con una flessione del 6,3% rispetto al 2017 . Lo si apprende in una nota diffusa dall' Unrae , l' Associazione delle ...