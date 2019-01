Valeria Bigella ha copiato Giulia De Lellis? L’ex Temptation Island risponde così

Chi è il fidanzato di Valeria Bigella? Il calciatore Davide Petrucci nuovo flirt dell’ex corteggiatrice [GALLERY] : Ecco chi è Davide Petrucci, il nuovo fidanzato di Valeria Bigella. Dopo la storia con Alessio Bruno l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore, questa volta in un calciatore Valeria Bigella dopo la travagliata storia con Alessio Bruno ha ritrovato l’amore in Davide Petrucci. Il calciatore, che milita nella squadra del Caykur Rizespor in Super Lig (prima divisione del calcio turco), è da poco uscito allo scoperto con ...