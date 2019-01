Valentina Pegorer mamma e Boss Doms papà | è nata Mina - video

blogo

(Di venerdì 25 gennaio 2019)In attesa che l'amico Achille Lauro sbarchi al Festival di Sanremo,, produttore e dj romano, è diventato padre.L'annuncio è arrivato direttamente sui social di, ex concorrente di Pechino Express che ha pubblicato le prime due immagini della primogenita. In una di queste la bimba è teneramente abbracciata dalla 28enne, modella e web influencer conosciuta dal rapper proprio tra il Taiwan e il Giappone, durante la loro partecipazione alla sesta edizione di Pechino Express. In testa al post, sotto formato, tutte le immagini e le prime dichiarazioni dei due neo genitori., è25 gennaio 2019 19:47.