Val d' Aosta | elicottero contro un aereo da turismo sul Rutor «Diversi morti»

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - l’imprenditore arrestato : “Siamo 32mila calabresi - un quarto della popolazione” : Erano arrivati anche all’“Imperatore”, Augusto Rollandin, a lungo presidente della Valle d’Aosta. Antonio Raso e Marco Fabrizio Di Donato, arrestati dai carabinieri perché ritenuti boss della locale di ‘Ndrangheta di Aosta, erano arrivati anche al politico (non indagato). È soltanto uno dei tanti episodi che dimostrano la capacità di infiltrarsi nella politica e nelle amministrazioni dimostrata da questa organizzazione mafiosa. D’altronde ...

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - il presunto boss : “Il capogruppo regionale del Pd in Calabria? Lo abbiamo aiutato noi” : Il capogruppo del Pd al Consiglio regionale della Calabria? “Lo abbiamo aiutato noi”. Parola di Antonio Raso, uno degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta “Geenna”, coordinata dalla Dda di Torino. Nelle carte dell’operazione antimafia non ci sono solo i legami tra la ‘Ndrangheta e gli esponenti politici valdostani. Nelle pieghe dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Silvia Salvadori, infatti, spunta un capitolo dedicato ai ...

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - il gip sugli arrestati : “Lo scopo del progetto era prendere il potere e governare” : “Lo scopo di tale progetto dei membri del locale è chiaramente quello di prendere il potere e governare la Valle d’Aosta e, in ultima analisi, di favorire ditte e società legate o vicine all’organizzazione per ottenere lavori pubblici; in altri termini, controllare ampi settori della vita politica ed economica della Valle d’Aosta”. Così scrive il gip di Torino Silvia Salvadori nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato ...

Dalla droga alla politica : le mani della ’ndrangheta anche in Valle d’Aosta : «La ’ndrangheta in Valle d’Aosta? C’è da una vita». Parola di Bruno Nirta, esponente di spicco dell’omonima famiglia che, assieme agli Scalzone, controlla i traffici illeciti nella zona di San Luca (Reggio Calabria). Lui ha preferito stare al Nord. Aosta, in particolare. È stato arrestato dai carabinieri del Ros di Torino e del Gruppo di Aosta con ...

