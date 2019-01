Usa | Shutdown di Trump New York | stop voli agli aeroporti di La Guardia e Newark per

Usa - Donald Trump annuncia la fine temporanea dello shutdown : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown. “Sono molto orgoglioso di annunciarvi la fine dello shutdown e la riapertura del governo federale”, ha detto il Presidente parlando dalla Casa Bianca.Continua a leggere

Usa - accordo fra Trump e il Congresso per la fine temporanea dello shutdown : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown. Lo riportano i media Usa citando ...

Lo shutdown ora minaccia anche l'evento Usa dell'anno : il Super Bowl : NEW YORK - Lo shutdown del governo federale non mette più a rischio solo le istituzioni politiche statunitensi; adesso minaccia anche l'istituzione sportiva per eccellenza. Parliamo del Super Bowl, la ...

Usa - bocciate due proposte per porre fine allo shutdown : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Usa - consigliere di Trump avverte : se shutdown continua - economia non crescerà nel primo trimestre 2019 : Usa, consigliere di Trump avverte: se shutdown continua, economia non crescerà nel primo trimestre 2019

Stati Uniti - Fbi in difficoltà a caUsa dello shutdown : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Christine Lagarde : "Shutdown prolungato non fa bene all'economia Usa" : Lo shutdown prolungato non è un bene per l'economia statunitense. Così Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo monetario internazionale intervistata dalla Cnbc a Davos in occasione del World Economic Forum.

Due anni di Trump tra le polemiche ma l'economia Usa vola nonostante lo shutdown : l'economia va, vola. nonostante il trentesimo giorno consecutivo di shutdown e le relative ripercussioni destinate a frenare la corsa di gennaio, il prodotto interno lordo ha sforato la soglia dei 20 ...

Usa - Trump lancia appello bipartisan per fermare lo shutdown ma i democratici lo gelano : Parlando alla nazione il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia e trovare soluzioni insieme", per risolvere lo ...

Usa - la mossa di Trump per fermare lo shutdown : tutela per i migranti - : L'appello del presidente americano durante il discorso alla nazione: "Lavoriamo insieme". Poi la proposta in cambio dei fondi per il muro con il Messico. Ma i democratici dicono no

Usa - attesa per annuncio importante di Trump su shutdown - : Il presidente su Twitter ha anticipato che oggi alle 15, le ore 21 in Italia,, in diretta dalla Casa Bianca, farà dichiarazioni "riguardanti la crisi umanitaria al confine sud e lo shutdown". La ...

La delegazione Usa non parteciperà al forum di Davos "caUsa shutdown" - : La portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere che né il segretario di stato Mike Pompeo né il segretario al Tesoro Steven Mnuchin voleranno in Svizzera per il summit. Il presidente aveva già ...

Davos - delegazione Usa non sarà al World Economic Forum : “Colpa dello shutdown” : Ora è ufficiale: Donald Trump diserterà il World Economic Forum a Davos a causa dello shutdown. Il presidente degli Stati Uniti, che sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio, aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. La partecipazione, ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders, è stata cancellata per tutta la delegazione Usa, anche per il segretario di stato Mike Pompeo e per il segretario al Tesoro ...

Football Usa - a rischio il Super Bowl 2019 : colpa dello shutdown : Che succede che se l'aeroporto più grande al mondo che porterà persone verso la più grande partita di Football al mondo va fuori uso per uno sciopero di TSA? A quel punto ci sarà un costo pari a ...