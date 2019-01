Usa | accordo temporaneo fra Trump e il Congresso | “Sono orgoglioso di annunciare la fine

Usa - accordo fra Trump e il Congresso : 'Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown' : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown . Parlando alla Casa Bianca Trump ...

RagUsa - firmato accordo Proxima-Cna : Siglato a Ragusa un accordo tra la coooperativa Proxima e la Cna, nell'ambito di progetti che aiutano le vittime di tratta ad integrarsi

Usa - accordo fra Trump e il Congresso per la fine temporanea dello shutdown : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown. Lo riportano i media Usa citando ...

Mvmant RagUsa : accordo Comune - Università Catania : Prende corpo il progetto “Mvmant Ragusa” che nasce ad un accordo tra l’Università di Catania ed il Comune di Ragusa per studenti Facoltà Lingue

Dazi - speranze su accordo Usa-Cina ma mancano ancora "miglia e miglia" : Il bicchiere può sempre essere mezzo pieno o mezzo vuoto, questo è chiaro, ma le indicazioni sull'andamento delle trattative USA-Cina per regolare il commercio sono sempre più sibilline. L'ultimo ...

Wall Street positiva su speranze accordo Usa-Cina : Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street sostenuta dalla nuova ventata di ottimismo sul fronte delle trattative tra Stati Uniti e Cina sul tema dei dazi . Tra gli indici statunitensi, il Dow ...

Uomini e donne - spoiler : Sperti accUsa il tronista e Arianna di essersi messi d'accordo : A sorpresa, nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne effettuata lo scorso 12 gennaio, Andrea Cerioli ha effettuato la sua scelta ed è uscito dal programma di Maria De Filippi con Arianna. Una decisione che ha anticipato la registrazione delle scelte che andranno in onda nella versione serale di Uomini e donne, come da accordi con la produzione e che è sembrata a molti piuttosto affrettata. Della stessa opinione anche Gianni ...

Fca - accordo in Usa sul diesel : paga 800 milioni di dollari. Titolo sale in Borsa : NEW YORK - Fca prova a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle negli Stati Uniti il caso del diesel. La casa automobilistica ha raggiunto un accordo per risolvere i contenziosi sulle emissioni:...

Usa - accordo su emissioni diesel : Fca pagherà 800 milioni di dollari : Oltre a 311 milioni di sanzione, la cifra complessiva include anche i 280 milioni che serviranno per patteggiare con i proprietari delle auto nel mirino delle indagini delle autorità americane, circa ...

FCA - trovato accordo per chiudere caso su emissioni diesel in Usa : FCA US controllata di Fiat Chrysler Automobiles ha raggiunto accordi definitivi con U.S. Environmental Protection Agency, EPA,, U.S. Department of Justice, DOJ,, California Air Resources Board, CARB,, ...