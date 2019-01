Upas | trame al' 8 febbraio | la Giordano tiene nascosta la gravidanza

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) La soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' riesce sempre a incuriosire il pubblico in quanto tratta tematiche differenti con la giusta leggerezza determinante per attirare lo spettatore. Nelle recenti puntate abbiamo visto nuovi sviluppi nella storia tra Elena e Valerio che hanno fatto i conti con i cambiamenti nella loro vita. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8svelano che il Viscardi si sente pressato a causa delle pretese di Simona perché Valerio è preoccupato per la presenza dell'ex moglie. Non si capisce il motivo per il quale la donna è tornata a Napoli solamente nel momento in cui il padre di Vera è stato nominato erede unico delle imprese, dopo la morte della sorella e l'arresto della figlia. Elena, invece, è indecisa se dare o no la notizia dellaal compagno, ansioso per il destino di Vera. Il Viscardi rimane ...