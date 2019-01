Uomini e Donne | Marta Pasqualato si sposa? Il messaggio

Valentina Rapisarda rinnega la storia con Andrea Cerioli/ Uomini e Donne : "Io riesco a camminare da sola…" : Valentina Rapisarda è fortemente indaffarata a rinnegare la sua passata storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli.

Uomini e Donne - bufera per la farsa di Riccardi : 'Brutto momento della trasmissione' : In questi giorni è stata trasmessa la puntata del trono classico di Uomini e Donne nella quale è andata in onda la "finta scelta" di Lorenzo Riccardi. Il tronista, infatti, ha deciso di organizzare una messa in scena per testare le reazioni delle sue due corteggiatrici, Giulia e Claudia. Ciò che è accaduto però ha indignato fortemente le due ragazze, e non solo. Il pubblico da casa infatti, ha iniziato ad esprimere commenti davvero molto aspri ...

Andrea Cerioli nel mirino di Valentina Rapisarda : altro attacco dopo Uomini e Donne : Andrea Cerioli, dopo Uomini e Donne arrivano le parole della ex fidanzata Andrea Cerioli dopo Uomini e Donne continua a essere argomento di discussione per la sua ex fidanzata. Di chi stiamo parlando? Non di certo di Arianna Cirrincione, con cui la conoscenza sembra proseguire per il verso giusto. Ci riferiamo a Valentina Rapisarda, che […] L'articolo Andrea Cerioli nel mirino di Valentina Rapisarda: altro attacco dopo Uomini e Donne ...

Uomini E Donne : dopo la finta scelta di Lorenzo Riccardi - ecco la reazione di Claudia Dionigi : Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo: Claudia Dionigi si svela dopo la scelta finta andata in onda ieri, 24 Gennaio 2019, Claudia Dionigi ha rivelato di essersi sentita umiliata. La bellissima corteggiatrice... L'articolo Uomini E Donne: dopo la finta scelta di Lorenzo Riccardi, ecco la reazione di Claudia Dionigi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ANDREA DAL CORSO / Uomini e Donne - Teresa Langella ammette 'Per lui provo un desiderio che va oltre' : ANDREA Dal CORSO sarà la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne? La tronista gli nega il bacio anche in questa puntata ma fa dichiarazioni importanti

Oggi Uomini e Donne : Andrea Dal Corso e le dure parole contro Teresa : Uomini e Donne, Teresa Langella verso la scelta: le durissime parole di Andrea E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza è stata la tronista Teresa Langella ad aver fatto molto parlare i numerosi spettatori da casa. Il motivo? Quest’ultima, in esterna, ha evitato in più occasioni di baciare Andrea Dal Corso. Ovviamente il corteggiatore, appena è finita la messa in onda ...

Uomini e donne - De Filippi rimprovera Luigi - Andrea bacia Arianna : Nella puntata di oggi, venerdì 25 gennaio 2019, di Uomini e donne è stato dato spazio ai troni di Andrea, Ivan, Teresa e Luigi (Lorenzo è invece uscito dallo studio per tentare di chiarire con Claudia, dopo la finta scelta andata in onda ieri). Il primo bacia Arianna, dopo averla raggiunta alla fine della precedente registrazione e averle proposto di "stare in macchina e parlare due ore senza telecamere". Il tronista va in esterna anche ...

Trono Classico Uomini e Donne - Ivan : tagliate le parole su Paola Caruso : Uomini e Donne: togliate le parole di Ivan Gonzalez su Paola Caruso Nella puntata del Trono Classico di Uomini e Donne trasmessa venerdì 25 gennaio su Canale 5 è accaduto qualcosa di insolito. Come ha segnalato l’affezionato pubblico social del dating sentimentale di Maria De Filippi sono state tagliate le parole di Ivan Gonzalez su Paola Caruso. La puntata del Trono Classico odierna è stata registrata lo scorso 3 gennaio: il modello ...

ARIANNA CIRRINCIONE/ Avvistata con Andrea Cerioli dopo Uomini e Donne : ecco come procede la storia! : ARIANNA CIRRINCIONE, Video Uomini e Donne, lite e baci con Andrea Cerioli: 'Vuoi sempre rompere il ca*zo su qualcosa!'. ecco cosa è successo

NATALIA PARAGONI/ Chi è? 'Con Ivan Gonzalez non è solo attrazione fisica' ma è scontro! - Uomini e donne - : NATALIA PARAGONI, Chi è la corteggiatrice che ha fatto impazzire Ivan Gonzalez a Uomini e donne? Ecco cosa vedremo in puntata

Uomini e Donne gossip - Lorenzo : Giulia è un no? Rivelazioni inaspettate : gossip Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: la corteggiatrice si svela, Rivelazioni sulla scelta Lorenzo non ha deluso soltanto Claudia, ma anche Giulia. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne si sono sentite umiliate e derise di fronte alla scelta finta del tronista. Il nuovo numero del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo: Giulia è un no? Rivelazioni inaspettate proviene da ...

Uomini e Donne sbarca in prima serata : scelta e festa di fidanzamento in villa : Uomini e Donne conquista la prima serata di Canale 5: il dating show di Maria De Filippi , che solitamente va in onda alle 14.45 dal lunedì al venerdì è pronto a far sognare i telespettatori con la ...

News Uomini e Donne : Giulia Cavaglià svela chi sceglierà Lorenzo : Giulia Cavaglià ammette: “Lorenzo sceglierà Claudia” La reazione di Giulia Cavaglià alla “doppia scelta” di Lorenzo Riccardi è stata forte: prima lo studio di Uomini e Donne e poi le pagine della rivista ufficiale del programma sono stati il teatro degli sfoghi della corteggiatrice su quanto accaduto in puntata. Ecco le parole taglienti di Giulia: “Lorenzo stavolta l’ho proprio odiato […] sono convinta che ...