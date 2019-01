Una Vita | anticipazioni dal 27 gennaio al 1 febbraio | Blanca teme di essere incinta

Trame Una Vita : Felipe finisce in ospedale - Celia scopre che il marito è stato minacciato : E’ in arrivo una spiacevole notizia per i fan dello sceneggiato iberico “Una Vita” nato da Aurora Guerra. A dare problemi ad Acacias 38 sarà ancora una volta il primogenito di Ramon Palacios. Si tratta di Antonito, che nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, finirà in prigione dopo aver stretto un accordo con l’anziano Belarmino. Il fratello di Maria Luisa metterà nei guai anche il suo difensore, ovvero Felipe Alvarez ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 27 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 27 gennaio 2019: Blanca salva la VITA alla madre ma fa fuggire Olga. Sembra che Ursula sia stata ferita solo superficialmente. Blanca dice a tutti che ad accoltellare la madre è stata una ladra in quanto prima vuole conoscere da Olga la sua versione. Lolita chiede ad Antoñito di tacere sulla loro relazione, nonostante il permesso di Ramon. Intanto Servante fa una scommessa con Fabiana, volendole ...

Una Vita anticipazioni : FELIPE gravemente ferito - di chi è la colpa? : Nuovo e spiacevole “imprevisto” per FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita e tutto avrà a che fare con la difesa del giovane Antoñito Palacios (Alvaro Quintana). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che il figlio di Ramon (Juanma Navas) verrà incastrato da Belarmino, un uomo anziano che lo convincerà ad entrare in affari per la costruzione di un monumento da ...

Una Vita Anticipazioni Anticipazioni Spagnole : Antoñito e Lolita si sposano : Dopo aver superato ogni difficoltà e qualche incomprensione, i due giovani pronunceranno il fatidico sì.

Una Vita anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio : Blanca incinta : Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca scopre di essere incinta, Olga racconta la sua verità Le anticipazioni di Una Vita rivelano che nel corso della prossima settimana Blanca non rivela a nessuno il nome della persona che ha accoltellato Ursula. La giovane dichiara che la madre è stata ferita da una ladra. Intanto, Olga inizia […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio: Blanca incinta proviene da ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Ursula accusata di omicidio : La soap opera spagnola Una Vita, ogni giorno su Canale 5, tiene incollati più di 2 milioni di telespettatori italiani che seguono assiduamente le vicende dei personaggi che vivono in Via Calle Acacias e non mancano ogni giorno anticipazioni sugli episodi che in Spagna sono già andati in onda su La 1 di TVE. Tra le ultime news iberiche parliamo di Ursula Dicenta, la malvagia serva di Cayetana Sotelo Ruz che, nelle puntate italiane, in questi ...

Anticipazioni Una Vita : Diego rivela al padre di avere una grave malattia : Nuovo appuntamento incentrato sulla soap opera di origini iberiche “Una Vita”, che non smette di sorprendere i fan. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, un personaggio arrivato in paese per mettere fuori gioco Ursula Dicenta, avrà delle condizioni di salute disperate. Si tratta di Diego Alday, che dopo aver iniziato a provare dei sentimenti per la sorella di Blanca, avrà numerosi malesseri. ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula vuole crescere il figlio di Blanca come se fosse suo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende dei protagonisti del vecchio quartiere di Acacias 38. Gli spoiler delle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane, si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Montserrat Alcoverro. La nuova "darklady", infatti, avrà in mente un diabolico piano per il figlio che porta in grembo sua figlia Blanca, avvalendosi ...

Anticipazioni Una Vita : DIEGO è malato? : Grande colpo di scena in arrivo nelle puntate italiane di Una vita in onda tra qualche mese e tutto ciò avrà a che vedere con la salute di DIEGO Alday (Ruben Bernal), il protagonista maschile della telenovela. Facciamo quindi il punto della situazione per capire effettivamente tutto quello che succederà… Le Anticipazioni segnalano che bisogna fare attenzione al futuro avvicinamento tra DIEGO e Olga (Sara Sierra), la gemella della sua amata ...

Trame Una Vita : Rosina e Liberto in crisi - i vicini scoprono che Olga è la figlia Ursula : Grandi colpi scena nelle prossime puntate di Una Vita, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni di metà febbraio svelano che Blanca scoprirà di essere in attesa di un bambino, ma non avrà certezze sulla paternità. Infatti la figlia della Dicenta aveva avuto una scappatella con Diego mentre stava frequentando il fratello. Nonostante l'amore che prova per Diego, la ragazza deciderà di sposare Samuel. Inoltre Blanca ...