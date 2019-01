Un romano a Stoccolma: Curci nuovo portiere dell’Hammarby

lanotiziasportiva

(Di venerdì 25 gennaio 2019) In Italia è scomparso dai radar, in Svezia hanno imparato a conoscerlo l’anno scorso.Gianluca, 34 anni il prossimo 12 luglio, è ildell’Hammarby. Il club dil’ha presentato ufficialmente ieri, dopo avergli fatto firmare un contratto da 6 mesi con opzione per un altro anno e mezzo (si tenga presente che il campionato svedese è strutturato per anno solare: inizia in primavera e termina in autunno).è cresciuto nel vivaio della Roma. Nel 2004-2005 è in forza alla Primavera allenata dal “padre d’arte” Alberto De Rossi, insieme a talenti come Corvia e l’enfant prodige Okaka. Se quella formazione viaggia a gonfie vele e finirà per aggiudicarsi lo scudetto di categoria, la prima squadra non gode di salute altrettanto buona: è un’annata difficile, con due cambi di allenatore, e oltretutto l’estremo difensore ...