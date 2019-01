Un nuovo giovane per il Castelnuovo | tesserato il centrocampista Paolo Galletti

Napoli - nuovo caso di meningite : muore il giovane Enzo : Quella che si è verificata nelle passate ore, è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane, a causa di una brutta malattia che l'ha colpito e che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico episodio si è verificato mercoledì 2 gennaio nella provincia di Napoli, dove il quarantenne Enzo Di Stazio, medico chirurgo presso la clinica Villa dei Fiori, è stato stroncato da quello che è un nuovo caso di meningite nel territorio campano. Il ...

Chi Nicolas Lefebvre - il nuovo (giovane) compagno di Monica Bellucci : L'attrice ha ritrovato il sorriso dopo il turbolento addio a Vincent Cassel. Ecco chi è il fortunato

Bello, giovane e fidanzato con una delle donne più belle e desiderate del mondo: è Nicolas Lefebvre, il nuovo compagno di Monica Bellucci. Diciotto anni più giovane di lei, è proprietario di una galleria d'arte a Parigi, dove la diva vive ormai da anni. Lui ricorda Vincent Cassel, l'ex marito di Monica, da giovane. Che la bellissima attrice non fosse più libera era diventato chiaro la scorsa estate quando a Paris Match aveva detto:

Chi è Nicolas Lefebvre - il nuovo amore di Monica Bellucci (di 18 anni più giovane) : "Mi vedreste accanto a un ragazzo di 20 anni, anche se molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna fare la differenza tra le pulsioni e il modo di gestirle, perché in caso contrario siamo uguali agli animali". Così parlava Monica Bellucci in un'intervista, lanciando una frecciata all'ex Vincent Cassel che, dopo la fine del loro matrimonio, ha scelto di trascorrere il resto ella sua vita con la modella 21enne Tina Kunakey. ...

Gonçalo Teixeira - ecco chi è il nuovo giovane e famoso fidanzato di Madonna : Ha posato per editoriali di alcune delle riviste più importanti nel mondo della moda e campagne speciali per marchi come Emporio Armani e Guess. I suoi bellissimi occhi azzurri hanno anche riscosso ...

Leclerc è il nuovo Hamilton?/ Zanardi : "Merita la Ferrari - è giovane e ricco di talento" - IlSussidiario.net : Leclerc è il nuovo Hamilton? Zanardi promuove il pilota di Formula 1: "Merita la Ferrari, è giovane e ricco di talento". Ultime notizie