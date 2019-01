Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Pedrelli i carabinieri del comando provinciale di Viterbo sono impegnati oggi in un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma su richiesta della dda di Roma che dispone l’arresto di 13 sono indagate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso numerose perquisizioni in corso accertata l’esistenza di ...

Ultime Notizie sul piccolo Julen - il bimbo caduto nel pozzo in Spagna - : Nelle Ultime 15 ore le squadre di soccorso hanno completato quasi la metà del tunnel di collegamento tra il pozzo e il tunnel parallelo realizzato negli ultimi giorni. Si scava a mani nude e in ...

Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione per l’informazione dal mondo in studio Roberta Frascarelli La talpa va fatta cosa più non parla che parla Spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici dico io non ho visto neanche una pagina lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini al programma Povera patria in onda su Rai 2 in seconda serata se i costi saranno superiori e benefici la TAV non si farà Non per ...

Calciomercato Inter / Ultime Notizie : piace Cristian Zapata - sarà un derby per il difensore? : Calciomercato Inter, Ultime notizie: piace Cristian Zapata, trattativa da derby in vista? Intanto si affina il piano per avere Barella a giugno.

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie - pronti 10 milioni per il giovane Aurelien Tchouameni del Bordeaux : Calciomercato Milan, Ultime notizie: si vaglia l'operazione Tchouameni del Bordeaux. I rossoneri sarebbero pronti a mettere 10 mln per il centrocampista.

SPAGNA - JULEN : SALVATAGGIO IN CORSO/ Ultime Notizie - bimbo a 2 metri 'Ecco perché potrebbe essere vivo' : SPAGNA, JULEN: SALVATAGGIO in CORSO/ Ultime notizie, bambino distante solo due metri, il pediatra: "Ecco perché potrebbe essere vivo". Gli scavi del tunnel orizzontale per recuperare il piccolo JULEN stanno continuando senza sosta. Il raccordo ha superato la metà del tratto totale, circa due metri, e di conseguenza il bimbo spagnolo di soli 2 anni e mezzo è davvero ad un passo. Gli 8 minatori che si stanno alternando nelle operazioni, hanno ...

Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione per l’informazione da lì il mondo in studio Roberta Frascarelli l’aveva fatta cosa più non farla che farla Spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici dico io non ho visto neanche una pagina lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini al programma Povera patria in onda su Rai 2 in seconda serata se i costi saranno superiori e non mi dici la TAV non si farà ...

SEA WATCH 3 IN ACQUE ITALIANE : OK GUARDIA COSTIERA/ Ultime Notizie - Toninelli con Salvini : 'Vadano in Olanda' : La Sea WATCH 3 è in ACQUE territoriali ITALIANE per le condizioni del mare, ma Toninelli appoggia la linea Salvini: 'Vadano in Olanda'. Le Ultime notizie.

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ultime Notizie : Fornals e Lobotka per il centrocampo del futuro : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Paris Saint German. Due possibili nomi a centrocampo sono Fornals e Lobotka.

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime Notizie : Skrtel e Garay altri due nomi per sostituire Benatia : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, ci sono anche Skrtel e Garay tra i possibili eredi del marocchino.

CALCIOMERCATO INTER / Ultime Notizie : Barella - è pronta l'offerta per convincere il Cagliari : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: il piano per avere Barella a giugno. Intanto Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric.

Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale auguro una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la nave a causa del maltempo è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata un miglio al largo delle Coste di Siracusa ma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ribadisce il no del governo all’accoglienza di Napoli via io fornisco anche un’alternativa siccome sulla c’è una bandiera in ...

'Ndrangheta a Viterbo : 13 arresti/ Ultime Notizie - le mani sui 'compro oro' : aggressioni e atti intimidatori : 'Ndrangheta a Viterbo: 13 arresti/ Ultime notizie, le mani dei malviventi sui "compro oro": aggressioni e atti intimidatori verso commercianti

SPAGNA - SALVATAGGIO DI JULEN/ Ultime Notizie - scavato un metro del pozzo orizzontale : previsti nuovi ritardi : SPAGNA, SALVATAGGIO di JULEN/ Ultime notizie, scavato un solo metro del pozzo orizzontale: previsti nuovi ritardi. Mancano ancora quasi 3 metri