Trump | nuova tegola | arrestato il suo ex consigliere elettorale Roger Stone nell’ambito

Donald Trump rivela la nuova difesa antimissilistica americana : Dall'altra, ha motivato l'enorme incremento di risorse che l'America ha destinato alla difesa per difendersi con un argomento strategico: "Il mondo sta cambiando. Gli Stati Uniti non possono ...

Trump : nuova era per difesa missilistica : La capacità di difesa degli Usa "non deve conoscere rivali nel mondo", ha aggiunto, promettendo di proteggere ogni città e di rafforzare le difese anche dallo spazio.

Trump - nuova era per difesa missilistica : La capacità di difesa degli Usa "non deve conoscere rivali nel mondo", ha aggiunto, promettendo di proteggere ogni città e di rafforzare le difese anche dallo spazio.

Trump : nuova era per difesa missilistica : 18.57 Il presidente americano ha annunciato un ampliamento del programma di difesa missilistica, contro "qualsiasi lancio di missili da parte di potenze ostili". Dal palco del Pentagono Trump ha parlato di "una nuova era", volta a "individuare e distruggere" qualsiasi missile lanciato contro il Paese. La capacità di difesa degli Usa "non deve conoscere rivali nel mondo", ha aggiunto, promettendo di proteggere ogni città e di rafforzare le ...

Trump - nuova era per difesa missilistica : 18.57 Il presidente americano ha annunciato un ampliamento del programma di difesa missilistica, contro "qualsiasi lancio di missili da parte di potenze ostili". Dal palco del Pentagono Trump ha parlato di "una nuova era", volta a "individuare e distruggere" qualsiasi missile lanciato contro il Paese. La capacità di difesa degli Usa "non deve conoscere rivali nel mondo", ha aggiunto, promettendo di proteggere ogni città e di rafforzare le ...

Economista francese : Trump farà esplodere una nuova crisi globale - : Il primo è un periodo di crescita economica troppo lungo, e il 2018 è stato il nono anno consecutivo in cui l'economia americana ha mostrato di crescere, mentre il resto del mondo sta rallentando. ...

Scoperta una nuova specie animale : ecco perché si è deciso di chiamarla Donald Trump : Dopo la falena dalla folta ‘chioma’ chiamata Trump nel 2017 in onore del presidente Usa, una nuova specie animale è stata catalogata con un nome ispirato a lui. Una società che si occupa di costruzioni ecosostenibili, la EnviroBuild, ha infatti pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare ‘Dermophis DonaldTrumpi‘, un piccolo anfibio della famiglia Caeciliidae scoperto a Panama. La sua caratteristica principale ...

Trump ha annunciato chi saranno il nuovo procuratore generale e la nuova ambasciatrice all’ONU degli Stati Uniti : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che il nuovo procuratore generale – il capo del dipartimento della Giustizia – sarà William Barr, che aveva già ricoperto l’incarico durante l’amministrazione di George H. W. Bush, fra il 1991 e il

Donald Trump e Xi Jinping all'inizio di una nuova guerra fredda : ... Donald Trump e Xi Jinping, presidenti degli Stati Uniti e della Cina, i due giganti impegnati in una guerra commerciale che potrebbe destabilizzare l'economia mondiale. Ormai da mesi Washington e ...

Donald Trump e Xi Jinping all’inizio di una nuova guerra fredda : Gli Stati Uniti e la Cina sono due giganti impegnati in una guerra commerciale che potrebbe destabilizzare l’economia mondiale. Leggi

Nuova Porsche 911 a Los Angeles - ma Trump tuona contro le tedesche : La Nuova Porsche 911 è, insieme a Jeep Gladiator, una delle regine del Salone di Los Angeles. Il suo nuovo design colpisce soprattutto per la larga bocca posta sotto il musetto, ad ospitare prese d'aria, fendinebbia a led e sede della targa, tutto in un unico pezzo. Ebbene, questa larga bocca sembra quasi trasmettere l'idea di stupore da parte di Porsche, che in un'occasione sotto ai riflettori della stampa internazionale come è la kermesse di ...

Francia - 'gilet gialli' : il primo dicembre nuova protesta - Trump : manifestino anche per come Ue maltratta gli Usa : Dopo le violenze e i 101 arresti del corteo di sabato a Parigi, i "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione il primo dicembre sempre nella capitale francese. Su Facebook ...