Trump | abbiamo raggiunto un accordo per porre fine allo Shutdown

Migranti - Trump insiste : “Sto facendo di tutto per la sicurezza dei confini. Abbiamo bisogno del muro” : “Mi sto battendo duramente per la sicurezza ai confini, è davvero importante. Ho già iniziato a costruire il muro. Abbiamo costruito delle ampie sezioni e ne stiamo sistemando delle altre che erano malconce. Il punto è che ci serve il muro, i Democratici lo sanno, tutti lo sanno. E’ solo un gioco quando dicono che non serve un muro. Basta guardarli negli occhi per capire che non stanno dicendo la verità. Provano a fare tutto il ...

Siria - Casa Bianca : "Iniziato il ritiro delle truppe Usa". Trump : "Abbiamo sconfitto l'Isis" : Per Donald Trump è giunto il momento di ritirare le truppe americane dalla Siria. "Abbiamo iniziato a riportare a Casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna", ha scritto la Casa Bianca in una nota. "Cinque anni fa, l'Is era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato". L'annuncio arriva qualche ora dopo il tweet in cui il ...

Trump : “Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria - l’unico motivo per stare lì”. Via le truppe Usa : Gli Stati Uniti ritirano tutte le truppe dalla Siria, immediatamente. Lo hanno confermato fonti del Pentagono, dopo che il presidente Trump aveva anticipato la decisione via Twitter: «l’Isis è sconfitto, questa era la mia unica ragione per stare in Siria». ...

