Trivelle | accordo con rinvio E sulla Tav è di nuovo scontro

Accordo sulle Trivelle - ma la Lega vuole la Tav : 'Ora basta con i no' : 'La decisione del governo è quella di puntare sugli investimenti pubblici proprio perchè siamo nel mezzo di un rallentamento dell'economia europea', premette. 'Sulla Tav in particolare vedremo nel ...

Accordo sulle Trivelle - ma la Lega vuole la Tav : «Ora basta con i no» : ROMA L'Accordo sulle trivelle è arrivato nella notte di mercoledì. Presenti a palazzo Chigi il premier Conte di ritorno da Davos, il vicepremier Di Maio e il ministro Fraccaro, con...

Trivelle - cosa prevede l'accordo : È un win-win: un Paese verde e un'economia verde'', ha aggiunto Costa. SALVINI - Dopo i contrasti con i partner di governo sulla questione Trivelle, il titolare del Viminale Matteo Salvini ha ...

Accordo sulle Trivelle : moratoria di 18 mesi e canoni più alti. Lega : basta con politica dei 'no' : Il compromesso raggiunto nella maggioranza prevede un aumento di 25 volte dei canoni per le concessioni e la sospensione per 18 mesi delle ricerche di idrocarburi

Perché l'accordo Lega-M5s sulle Trivelle non abolisce le Trivelle : Dopo quindici giorni di trattativa e quattro versioni dell'emendamento sulle trivelle, Lega e M5s hanno trovato un accordo che sblocca il decreto Semplificazioni ma che sembra abbastanza lontano da ...

Trivelle - trovato l'accordo su canoni per 25 volte concessioni : E' stato trovato l'accordo sul caso Trivelle che aveva diviso Lega e M5S , bloccando l'avanzamento del Dl Semplificazioni dove trovava posto con apposito emendamento. La quadra è stata trovata su un a ...

Trivelle - accordo M5s-Lega. Dl semplificazioni in aula da lunedì 28 : Roma, 24 gen., askanews, - Sembra essersi sbloccato l'impasse sul decreto legge semplificazioni, il cui iter è stato fortemente rallentato nelle commissioni al Senato, a causa dello scontro tra M5s e ...

Lega e M5s hanno trovato l'accordo sulle Trivelle : Lega e M5s hanno trovato un compromesso sulle trivellazioni in mare dopo le minacce di dimissioni del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'intesa prevede una sospensione delle ricerche in mare di ...

Lega e M5s hanno trovato l'accordo sulle Trivelle : Lega e M5s hanno trovato un compromesso sulle trivellazioni in mare dopo le minacce di dimissioni del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'intesa prevede una sospensione delle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi e un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte (la precedente bozza indicava un aumento pari a 35 volte). Con queste modifiche l'emendamento nel decreto semplificazioni dovrebbe riprendere il suo percorso ...

Trivelle : accordo Lega-M5s - moratoria di 18 mesi e canoni aumentati di 25 volte : Lega e M5S hanno trovato un compromesso sulle trivellazioni in mare dopo le minacce di dimissioni del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'intesa prevede una sospensione delle ricerche in mare di ...

Trivelle - Costa : “Moratoria compromesso al ribasso? No - è un primo passo. L’accordo? Nella notte - io dormivo…” : Aveva minacciato le dimissioni sul caso Trivelle, nel mezzo di uno scontro con la Lega, dopo gli attriti già scoppiati sul caso delle nomine sui parchi. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva rilanciato: “Io sono per il no alle Trivelle. Io non le firmo, mi sfiducino”. Poi, Nella notte, l’intesa tra M5s e Lega. Di fatto, un compromesso, con lo stop per 18 mesi alla ricerca degli idrocarburi e l’aumento ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle Trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Trivelle - Lega e M5S trovano un accordo : ecco cosa hanno deciso : 'La politica del 'no a tutto' non fa bene al paese', si rimarca dal partito di Matteo Salvini. Mercoledì 23 gennaio, Costa aveva affermato: 'Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle Trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...