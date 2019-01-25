Traffico Roma del 25-01-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 25-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIÙ DIFFICILE DEL SOLITO L’INGRESSO A Roma DALLA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CI SONO CODE, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA E, CODE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIÙ DIFFICILE DEL SOLITO L’INGRESSO A Roma DALLA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CI SONO CODE, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA E, CODE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 07:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIÙ DIFFICILE DEL SOLITO L’INGRESSO IN CITTà DALLA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE DA PRIMA PORTA SI SONO FORMATE CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SULLE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELL’INGRESSO PER LA FLAMINIA Traffico SUL ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENRDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO PERMANGONO DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CI SONO CODE A ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE ACAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’,ISTITUITA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.50 MAX MAR CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE ACAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA ,ISTITUITA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD CI SONO ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA , , SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD TRA SETTEBAGNI ED IL ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 07.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… GROSSI DISAGI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA , IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI SONO FORMATE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA E SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA SUBITO DOPO IL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI SONO FORMATE CODE SUL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 A PARTIRE DA PRIMA PORTA E SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRA NEI PRESSI DEGLI SVINCOLI PER QUESTA CONSOLARE, DA CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA E DALLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE. CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma. TANGENZIALE TRAFFICATA IN PIÙ TRATTI E ANCHE CON UN INCIDENTE. SI TRATTA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA VERSO LA SALARIA. SI PROCEDE IN CODA. ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO. SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI. ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE.. SULLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE.. SULLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO. SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI. ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico E DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE. A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI ANCHE LA PIOGGIA. PARTIAMO DALLA ZONA NORD: CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E DOPO IL RACCORDO, FILE DA PRIMA PORTA A SACROFANO. LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 09:30 (Di venerdì 25 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA Roma NORD E BUFALOTTA, PER Traffico RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SV PER FIUMICINO E LAURENTINA E TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINIA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE E, IN COMPLANARE, TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTÀ CODE POI IN TANGENZIALE TRA BATTERIA NOMENTANA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LO STADIO E, TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… -
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