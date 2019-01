Traffico Roma del 25-01-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE ACAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’,ISTITUITA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA ...

Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.50 MAX MAR CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE ACAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA ,ISTITUITA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD CI SONO ...

Traffico Roma del 24-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA , , SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD TRA SETTEBAGNI ED IL ...

Traffico Roma del 24-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 07.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… GROSSI DISAGI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA , IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI SONO FORMATE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA E SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 24-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA SUBITO DOPO IL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI SONO FORMATE CODE SUL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 A PARTIRE DA PRIMA PORTA E SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRA NEI PRESSI DEGLI SVINCOLI PER QUESTA CONSOLARE, DA CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA E DALLA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE. CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma. TANGENZIALE TRAFFICATA IN PIÙ TRATTI E ANCHE CON UN INCIDENTE. SI TRATTA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA VERSO LA SALARIA. SI PROCEDE IN CODA. ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO. SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI. ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE.. SULLA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE.. SULLA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO. SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI. ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico E DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE. A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI ANCHE LA PIOGGIA. PARTIAMO DALLA ZONA NORD: CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E DOPO IL RACCORDO, FILE DA PRIMA PORTA A SACROFANO. LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico AL MOMENTO PENALIZZATO DALLA PIOGGIA MA ANCHE DAGLI INCIDENTI. DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE, TUTT’E DUE IN CARREGGIATA ESTERNA: IL PRIMO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN DIREZIONE FIUMICINO, IL SECONDO INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico TRA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI SOPRATTUTTO IN USCITA DA Roma, QUINDI IN DIREZIONE LA STORTA AL TIBURTINO, IN VIA DEI DURANTINI, UN INCIDENTE POTREBBE ANCORA RALLENTARE IL Traffico. INCIDENTE ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI SOPRATTUTTO IN USCITA DA Roma, QUINDI IN DIREZIONE LA STORTA AL TIBURTINO, IN VIA DEI DURANTINI, UN INCIDENTE POTREBBE ANCORA RALLENTARE IL Traffico. INCIDENTE ...