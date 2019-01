Torre Melissa | la vera Europa

huffingtonpost

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Mentre da oltre 20 giorni si discuteva, in un tira e molla tra il surreale e il disumano, delle sorti di 49 migranti, 49 persone rispetto a 500 milioni di abitanti europei, da spartirsi tra i singoli Stati dell'Unione (situazione che con grande dolore riviviamo in questi giorni con 47 migranti soccorsi a largo delle coste libiche), in poche ore la mobilitazione di un paese del crotonese di circa 3000 abitanti,, ha chiuso il drammatico naufragio di 51 migranti senza nessun disperso, in un soccorso senza se e senza ma, motivato solo dall'attenzione alle persone.Cosa differenzia questi due eventi? Credo che il primo dei due abbia messo in scena la politica peggiore dei leader dei vari Paesi, quella che non si pone al servizio della collettività, dell'come comunità, che non guarda lontano, che non mette al centro l'uomo e il senso di umanità che ...