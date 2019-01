Torino | morta Maria Amato | la donna calpestata dalla folla negli scontri di piazza San

Caos a Torino in Piazza San Carlo : morta donna ferita - Marisa Amato era paralizzata : Salgono così a due le vittime della calca nel cuore di Torino, il 3 giugno 2017 durante la diretta tv della finale di Champions League Juve-Real Madrid; Erika Pioletti, 38enne, era deceduta dopo alcuni giorni di agonia.Continua a leggere

Torino - mamma di 45 anni morta in ospedale : “Ambulanza senza lampeggianti né barella” : Secondo i familiari di Laura Lorena Rapelli, l'ambulanza che l'ha soccorsa è arrivata con grave ritardo, senza lampeggianti accesi né barella. Dal 118 però si difendono: "Intervento compatibile con un codice verde, e la barella non serviva".Continua a leggere

Torino - i Carabinieri sulla pista da sci di Sauze d’Oulx dove è morta la bimba di 9 anni : il sopralluogo prima del sequestro : La pista da sci “Imbuto” di Sauze d’Oulx (Torino), dove mercoledì scorso è morta Camilla, una bimba di 9 anni dopo una caduta e il successivo violento urto contro una barriera frangivento, è stata sequestrata dai Carabinieri di Oulx e di Sestriere, su disposizione del magistrato della Procura di Torino, Giovanni Caspani. Nel video, diffuso dai Carabinieri, il momento del sopralluogo da parte dei militari prima del sequestro. La ...

Per la bimba morta sugli sci la Procura di Torino indaga 4 persone : Sarebbero quattro le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Torino per la vicenda della bimba romana di 9 anni, Camilla, morta ieri dopo un incidente sugli sci in alta Valle di Susa, sulle montagne olimpiche del Torinese. A quanto si apprende, si tratterebbe di dirigenti ed ex dirigenti della società che gestisce l’impianto del comprensorio dove si è verificato il fatto. La bimba, che indossava il ...

Bimba morta sugli sci : Procura Torino - quattro indagati : Sarebbero quattro le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Torino per la vicenda della Bimba romana di 9 anni, Camilla, morta ieri dopo un incidente sugli sci in alta Valle di ...

Torino - bambina morta su pista sci : 4 persone della società che gestisce impianto iscritte nel registro indagati : Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati della procura di Torino per l’inchiesta sulla morte di Camilla Compagnucci, la bimba di 9 anni di Roma che ieri ha perso la vita finendo fuori pista con gli sci a Sauze d’Oulx, in Val di Susa. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell’impianto, la Sestriere Spa. Già lo scorso anno i membri del ...

Torino - 85enne trova la moglie morta in casa : si suicida lanciandosi dal balcone : Ha trovato la moglie morta su una poltrona al rientro in casa e si è suicidato . E' la tragica fine della lunga storia d'amore di una coppia di Pinerolo , Torino, , Pier Carlo Marchese di 85 anni e ...

Torino - auto contro muro perché conducente positiva al test sulla cocaina : morta la passeggera : Le due giovani erano su una Lancia Y che si èschiantata contro il muro di una scuola, per poi finire contro un palo della luce e ribaltarsi. In tanti hanno visto l'incidente e hanno chiamato i ...