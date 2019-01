Toninelli all' attacco sulle grandi opere ' Più dell' Alta velocità serve la manutenzione

TAV - Toninelli apre alla Lega. Ma Fico ribatte : 'Per il Movimento il 'no' è fondativo' : La Torino-Lione resta al centro del dibattito politico. 'Se l'analisi costi-benefici sarà negativa ne parleremo all'interno del governo', assicura il ministro Toninelli. Ma il presidente pentastellato ...

Campogalliano-Sassuolo - Muzzarelli scrive a Toninelli : 'Si rischia blocco della mobilità' : ... dall'agroalimentare all'automotive, dal biomedicale alla ceramica fino alla moda, con una soluzione logistica strategica per l'intero territorio provinciale e l'economia regionale'. All'orizzonte, ...

Toninelli rilancia la sfida alla Lega sul Tav : Non si placano le polemiche all'interno della maggioranza di governo sul Tav. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, insiste: n el contratto di governo tra M5s e Lega c'è ...

Toninelli rilancia la sfida alla Lega sul Tav : Non si placano le polemiche all'interno della maggioranza di governo sul Tav. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, insiste: nel contratto di governo tra M5s e Lega c'è scritto "ridiscutere integralmente l'opera, quello che stiamo facendo per la prima volta consapevolmente", questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio". La ...

Toninelli alle Autorità portuali : "Non dite mai più 'porti aperti'" : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli adesso bacchetta i presidenti delle Autorità portuali che nei giorni caldi della Sea Watch hanno espresso la loro opinione ...

Migranti - Toninelli convoca 3 presidenti Autorità portuali : “Disappunto per le dichiarazioni alla stampa sui porti aperti” : convocati dal ministero dei Trasporti per una richiesta urgente di “chiarimenti”. I presidenti della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, del Mare Adriatico settentrionale e del Mar Tirreno centrale sono stati chiamati per un colloquio al dicastero guidato dal grillino Danilo Toninelli per spiegare le loro dichiarazioni dei giorni scorsi, quando, interpellati dalla stampa sul caso delle navi ong bloccate nel ...

No alla Torino-Lione - si ai consumi di benzina che portano tasse allo Stato : ecco l'analisi costi-benefici di Toninelli : Il rapporto preliminare di analisi costi-benefici sulla sostituzione del vecchio e obsoleto Frejus con un nuovo tunnel ferroviario sotto il Moncenisio è Stato consegnato dal presidente della commissione incaricata, Marco Ponti, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.Non conosciamo ancora i contenuti del rapporto, ma non è difficile descrivere e commentare le questioni tecniche e politiche coinvolte, visto che altre ...

La provocazione di De Magistris : a Di Maio - Salvini e Toninelli tre manuali sul diritto alla navigazione : ... marittima, interna e aerea, in tre copie, di cui ho voluto far omaggio, sempre con spirito di confronto e non solo di propaganda politica, ai ministri Di Maio, Salvini e Toninelli', spiega De ...

Toninelli a Corriere Tv : «No alle trivelle - sì al tunnel del Brennero. Ribalteremo Anas» : Il ministro dei Trasporti in replica a Milena Gabinelli, su Dataroom: «La Tav è solo congelata e il tunnel del Brennero va avanti». Nei prossimi giorni «arriverà l’analisi costi-benefici». «Mai bloccato un cantiere, nessun danno alle imprese»

Toninelli : 'Mai bloccato opere - unica congelata la Tav'. No alle trivelle : ANSA, - ROMA, 8 GEN - "Il sottoscritto, il M5s e il Governo tutto non ha mai bloccato alcuna opera. Un esempio è il Terzo Valico dei Giovi, un'opera che parte da Genova e che non è mai stata bloccata: ...

"Contrari all'intimidazione e alla delegittimazione da parte di Toninelli" : "Il cittadino, così come l'operatore economico, si aspetta dalla politica e dall'amministrazione pubblica , che dovrebbero essere distinte, , un'attività trasparente, legale, pensosa dell'interesse ...

Premier Malta : non farò sbarcare i migranti di Sea Watch e Sea Eye - Toninelli : 'Accoglieremo donne e bimbi - daremo lezione all'Ue' : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Freccero risponde alle accuse di epurazione : "Luca e Paolo faranno Toninelli a Quelli che il calcio" : Tiene ancora banco il caso Freccero esploso dopo l'incontro stampa avvenuto giovedì 3 gennaio. La chiusura di Quelli che...dopo il Tg condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu lascia i suoi strasichi a partire dal commento dei due conduttori, sorpresi dalla mossa del neo direttore di Rai 2 pronto ad allungare il Tg2 con un supplemento informativo in onda sino al programma di prime time.La decisione ha suscitato diverse critiche in ...

Il Pd contro Freccero : «Luca e Paolo cacciati dalla Rai per la gag su Toninelli» : Il Pd contro Carlo Freccero. Tutti i dem e in particolare due. Il senatore Salvatore Margiotta, mastino della Commissione di Vigilanza Rai, va all'attacco: "Il direttore di Rai2 si...