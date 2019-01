The Big Bang Theory | su Joi l’ultima stagione | anticipazioni

The Big Bang Theory 12x13 : la difficoltà dei protagonisti di parlare di serie tv : C'era un tempo in cui gli appassionati seriali si ritrovavano per commentare l'ultima puntata della serie in onda. Ancora prima dei social c'erano gruppi di fan che ogni settimana sciorinavano teorie sull'episodio di Lost per poi ritrovarsi ad aspettare lunghi mesi in attesa dell'episodio successivo. Poi l'arrivo dello streaming ha rivoluzionato le abitudini di visione, il numero di serie tv è esploso a dismisura e le difficoltà di ...

Il sacrificio di Sheldon in The Big Bang Theory 12×13 riflette un personaggio in continua evoluzione (video) : All'inizio di questa stagione, Sheldon ha dichiarato di volersi impegnare per essere un buon marito per Amy, e con The Big Bang Theory 12x13 supera la prova a pieni voti. Sappiamo quanto il fisico teorico abbia passato gli ultimi dieci anni nell'elaborare uno studio in grado di fargli guadagnare il Premio Nobel, uno dei massimi riconoscimenti per uno scienziato/genio come lui. Con la teoria della super asimmetria, formulata insieme ad Amy nel ...

Anthony Scaramucci al Celebrity Big BroTher US : quando la politica incontra il reality : Sono stati rivelati poche ore fa, durante una pausa pubblicitaria sull'emittente CBS, i nomi dei concorrenti che comporranno il cast della seconda stagione dell'edizione statunitense del Celebrity Big Brother, l'equivalente del nostro Grande Fratello Vip. Tra i futuri inquilini della casa, che dal 21 gennaio si sfideranno per circa un mese alla conquista di un premio pari a $250,000, è spuntato un volto che è stato al centro del dibattito ...

Il cast di The Big Bang Theory omaggia Chuck Lorre - le parole di Kaley Cuoco : “Vent’anni di amicizia” (foto) : C'è un legame speciale tra il cast di The Big Bang Theory e Chuck Lorre. Lo storico creatore della comedy ha ricevuto il premio alla carriera durante l'ultima edizione dei Critics' Choice Awards. Un traguardo meritato per l'ideatore di serie di successo, che ha iniziato da Dharma & Greg fino a Mom, Mike & Molly, Due Uomini e Mezzo e ovviamente The Big Bang Theory. Grazie al suo contributo nel mondo della televisione, Chuck Lorre ha ...

Proposta indecente per Penny e Leonard in The Big Bang Theory 12×12 : una decisione cambia tutto? (promo 12×13) : Arrivato a metà dell'ultima stagione, The Big Bang Theory 12x12 mette in un angolo la scienza per parlare di relazioni - nello specifico, Penny e Leonard. Spesso la coppia ha dimostrato poca attrattiva rispetto al duo Amy/Sheldon (che così ha finito per sopraffare gli stessi protagonisti), complice un quiete sviluppo dei personaggi, che non ha permesso di esplorare a fondo il loro rapporto, come invece sta facendo adesso la dodicesima e ultima ...

La fine di The Big Bang Theory si avvicina - Kaley Cuoco ha un’idea sul reboot : “Non voglio dire addio!” : L'addio a The Big Bang Theory si avvicina, ma qualcuno non si è ancora rassegnato all'idea. Kaley Cuoco ha sfilato sul red carpet degli ultimi Golden Globes in compagnia del marito Karl Cook, e intrattenendosi con alcuni giornalisti, ha condiviso i pensieri sul finale della longeva comedy. La serie è tornata in onda sulla CBS giovedì scorso con un episodio ricco di colpi di scena, ma il sipario sta per calare su Leonard, Sheldon, Raj, Howard, ...

The Big Bang Theory 12×11 inaugura il 2019 con una rottura - un punto di svolta e qualche dubbio (promo 12×12) : The Big Bang Theory 12x11 inaugura il nuovo anno con un episodio che segna un punto di svolta per la comedy. In The Paintball Scattering tutti i protagonisti sono coinvolti in un gioco di squadra che diventa una scusa per analizzare più da vicino le coppie dello show, sviscerando le loro dinamiche. Amy e Sheldon si confermano un duo affiatato, con un rapporto che regala sempre grandi sorprese. Inizialmente il fisico è invidioso di sua moglie ...

The Big Bang Theory e il finale ideale per gli attori con al centro un "protagonista" spesso ignorato : La dodicesima stagione di The Big Bang Theory è l'ultima. Ormai lo sappiamo da tempo, con l'annuncio arrivato nei mesi scorsi. In Italia potremo vederla dal 28 gennaio su Premium Joi e dal giorno successivo su Infinity, con un episodio a settimana.Intanto gli attori si preparano a dire addio alla serie tv che li ha consacrati nell'olimpo delle produzioni televisive, arrivando a guadagnare anche un milione di dollari a episodio nelle ultime ...

Perché The Big Bang Theory finisce - Jim Parsons sull’addio : “Non posso essere Sheldon Cooper per sempre” : Entertainment Weekly ha dedicato il suo ultimo numero a The Big Bang Theory con una copertina da collezione. Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny) e Jim Parsons (Sheldon) posano per il magazine americano, al quale hanno confidato il motivo per cui la longeva serie della CBS volgerà al termine quest'anno. Ognuno ha condiviso i suoi pensieri per il finale, e Parsons ha anche svelato (finalmente) la scelta che l'ha portato a dire addio ...

Nel cast di The Big Bang Theory 12 arrivano Kal Penn e Sean Astin per aiutare Amy e Sheldon : tutti i dettagli : arrivano due new entry nel cast di The Big Bang Theory 12. Nell'ultima stagione, Sheldon e Amy avranno un aiuto in più nella loro scoperta scientifica - la teoria della super asimmetria - e qualcosa ci dice che il dottor Cooper non sarà piacevolmente soddisfatto. La sitcom della CBS ha annunciato l'arrivo di Kal Penn (già visto di recente in Designated Survivor) e Sean Astin (il Bob di Stranger Things) nei ruoli rispettivamente del Dr. ...

Young Sheldon - su Infinity il tenero spin-off di The Big Bang Theory : Sheldon Cooper è uno dei personaggi più riconoscibili dell’universo pop contemporaneo. Le innumerevoli stagioni di The Big Bang Theory lo hanno consacrato delineandone iconicamente caratteristiche, peculiarità e tic nervosi. Era inevitabile che, dopo aver fatto conoscere a mezzo mondo le infinite declinazioni del mondo nerd, arrivasse una serie tv che ne indagasse il passato. Per la gioia dei tantissimi fan Chuck Lorre e Jim Parsons hanno dato ...

Tra le serie più piratate del 2018 c’è The Walking Dead 9 : ascolti flop ma sul podio con The Flash e The Big Bang Theory : Arriva da TorrentFreak la classifica delle serie tv più piratate di questo 2018 e proprio adesso che l'anno è agli sgoccioli la notizia sembra ancora più scioccante: The Walking Dead 9 (e non solo) è la serie più scaricata. A quanto pare la serie AMC ha perso molti in ascolti ma non in fedelissimi visto che il pubblico ha scaricato "milioni di volte" la serie e non solo l'ultima stagione. I fan sperano davvero che si ritorni ai numeri di un ...

Maratona The Big Bang Theory su Italia1 - da Capodanno tutti gli episodi : primi dettagli sulla programmazione : Torna The Big Bang Theory su Italia1 per una super Maratona che accontenterà tutti i fan della celebre comedy targata CBS. A partire da gennaio, la serie più amata di sempre - votata da un recente sondaggio americano - farà compagnia al pubblico appassionato con un appuntamento giornaliero. Dopo aver trasmesso l'undicesima stagione insieme al primo ciclo di episodi dello spin off Young Sheldon, Italia1 non abbandona i fan di Sheldon, Leonard, ...

I 5 migliori episodi natalizi delle serie tv - da Friends a Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory : L'alternativa ai parenti che invadono le vostre case il 25 dicembre? Guardare (o riguardare) i migliori episodi natalizi delle serie tv. La magia di una delle notti più attese dell'anno coinvolge anche i nostri personaggi preferiti: spazio quindi ad addobbi, storie e tradizioni particolari. Ecco quindi 5 tra i migliori episodi natalizi delle serie tv che più ci hanno emozionato. Espiazioni (Buffy) Le prime stagioni di Buffy sono state una ...