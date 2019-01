Terremoto di 3 9 nel basso Tirreno | torna l' incubo del vulcano sommerso

Forte Terremoto in Cile nella notte : due vittime : Un violento terremoto ha colpito nella notte il Cile . Una scossa sismica di magnitudo 6.7 si è verificata, alle 2.32 ora italiana, in mare davanti alla costa settentrionale del paese. L'epicentro...

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania . nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Scossa 4.6 a Ravenna. Paura nel Nord-Est italiano per il #Terremoto : Lievi danni e tanta Paura questa notte sulla riviera romagnola. La Scossa di terremoto con magnitudo 4.6 è avvenuta 3 minuti dopo la mezzanotte con epicentro a 11 Km da Ravenna e con ipocentro a 25 Km di profondità. Nella notte sono poi state registrate tre lievi repliche sulla costa. In tanti hanno preferito passare la notte fuori dalle proprie abitazioni e le scuole a Ravenna oggi restano chiuse per precauzione mentre si svolgono i controlli ...