Terre di San Valentino | al via la selezione di personale Si appresta a debuttare una 5

"Terre di San Valentino". Cinque giorni di festival per innamorarsi in otto tappe : ... il festival " Terre di San Valentino " promosso dalla Camera di Commercio di Terni in collaborazione con le associazioni di categoria e realizzato da Eventipuntocom fonde sapori, sport, folklore, ...

Sicilia - la reliquia di Sant'Agata in tour nei paesi Terremotati : Il reliquiario con il braccio di Sant'Agata, Patrona di Catania, è stato portato ieri pomeriggio a Fleri e a Pisano, le due frazioni di Zafferana Etnea, nel catanese, colpite dal terremoto di Santo ...

La reliquia del Braccio di Sant’Agata in visita nelle zone Terremotate della diocesi di Catania : Domenica scorsa, dalle 16.30 alle 19.30, la reliquia del Braccio di Sant’Agata, è stata portata a Fleri e a Pisano, nei

Terremoto - continua lo sciame sismico sull’Etna : scossa tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia : continua lo sciame sismico sull’Etna: alle 08:55 di stamattina, una scossa di magnitudo 2.8 ad appena 4.0km di profondità ha colpito il versante meridionale del vulcano, tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ha provocato ulteriori danni rispetto allo scenario già cagionato dalle scosse delle scorse settimane. L'articolo Terremoto, continua lo sciame sismico sull’Etna: scossa ...

Terremoto di 6.7 in Cile - due morti : gente in strada - paura anche a Santiago : paura in Cile e nella capitale Santiago per un fortissimo Terremoto di magnitudo 6.7 che è stato chiaramente avvertito nella vicina Argentina a riosso delle regioni delle Ande. Due anziani sono morti ...

Eclissi del 21 Gennaio - Superluna di sangue - Terremoti - eruzioni vulcaniche e meteo estremo : esiste davvero una relazione? : All’inizio della prossima settimana, la luna darà spettacolo in cielo con l’Eclissi della Superluna di sangue, che in Italia potremo ammirare alle prime ore del mattino di lunedì 21 Gennaio. In un’Eclissi totale di luna, il sole, la Terra e il nostro satellite sono perfettamente allineati. La Terra proietterà la sua ombra sulla luna, impedendo che la sua superficie venga raggiunta dalla luce solare. Tuttavia, attraverso il fenomeno dello ...

Terremoto - la croce della chiesa di Sant'Isaia a Bologna rischia di cadere : Non è escluso che lo spostamento del basamento della croce possa essere collegato anche alla scossa di Terremoto di questa notte. © Riproduzione riservata

Spoleto festeggia San Ponziano - Boccardo : 'Il mio pensiero ai Terremotati' : Spoleto « Alla tua supplice città fedel propizio chinati, Ponzian, dal ciel! ». Le parole del più famoso inno al martire sono riecheggiate nella maestosa Basilica Cattedrale di Spoleto lunedì 14 ...

Terremoto : dopo oltre due anni otto famiglie di San Severino Marche tornano a casa : Altre otto famiglie di San Severino Marche stanno finalmente per tornare a casa dopo il Terremoto che si è verificato nell’ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’inagibilità di alcuni edifici danneggiati dal sisma. Si tratta di otto immobili, e relative pertinenze, in località Cesolo, in località Taccoli, in località Stigliano e in via Padre Giuseppe Zampa, nel quartiere Settempeda. Per sette i proprietari ...

Reggio Calabria - avvertite scosse di Terremoto : epicentro tra Rosarno e San Ferdinando [DATI e MAPPE] : 1/9 ...

L'attore Santamaria : "Io strumentalizzato - non sosTerrei più la Raggi" : 'Non salirei più sul palco per sostenere Virginia Raggi. Sono stato strumentalizzato' . Claudio Santamaria fa mea culpa e, in un'intervista pubblicata sull'inserto Liberi Tutti del Corriere della Sera ...

TerreMOTO CATANIA M 2.9/ Etna - ultime notizie INGV : scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia : TERREMOTO CATANIA M 2.9. Etna, ultime notizie INGV: scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia, il sisma non avrebbe causato danni a persone e/o cose.

Tre scosse di Terremoto nella notte nel Siracusano : Roma, 5 gen., askanews, - nella notte sono state registrate tre scosse di terremoto nel Siracusano. La prima, di magnitudo 2.7, e' stata registrata alle 2:45. La seconda, la piu' forte di 3.2, e' ...

Terremoto : 3 scosse nel Siracusano - la più forte magnitudo 3 - 2 : Continua a tremare la terra in Sicilia ma stavolta più a sud dell'area etnea, nel Siracusano. Nella notte sono state registrate tre scosse di la cui più forte di magnitudo 3,2. L'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato l'epicentro di quest'ultima a due chilometri da Sortino e una profondità di 6 chilometri. La prima scossa, di magnitudo 2,7, è stata registrata alle ...