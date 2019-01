Tennis | Australian Open | l' azzurro Musetti va in finale nel torneo junior

Tennis - Australian Open - Djokovic domina il francese Pouille - 1-0 : Nole Djokovic parte subito alla grande contro il francese Pouille e prende il comando delle operazioni nel primo set della seconda semifinale maschile degli Australian Open. In finale c'è già Rafa ...

Tennis – Derby azzurro in semifinale agli Australian Open Junior - la soddisfazione di Binaghi : “è il frutto dell’ottimo lavoro della Federazione” : Binaghi soddisfatto degli ottimi risultati a livello giovanile del Tennis azzurro: le parole del Presidente della FederTennis alla vigilia del Derby azzurro in semifinale agli Australian Open Junior “Siamo felici dei grandi risultati di questi nostri ragazzi all’Australian Open Junior. Sono il frutto dell’ottimo lavoro che la FederTennis (Fit) ha fatto e che speriamo possa dare frutti nel prossimo decennio“. Il ...

Australian Open – La rinascita di Lucas Pouille : “avevo perso l’amore per il Tennis - devo ringraziare Amelie Mauresmo” : Lucas Pouille è la sorpresa degli Australian Open 2019: il tennista francese svela di aver ritrovato l’amore per il tennis, grazie anche al grande lavoro della nuova coach Amelie Mauresmo Lucas Pouille è la grande sorpresa, in positivo, degli Australian Open 2019. Il tennista francese, complice anche un tabellone alquanto benevolo, è arrivato senza grossi problemi in semifinale ribaltando ogni pronostico precedente all’inizio ...

Tennis - Australian Open : Nadal domina Tsitsipas e vola in finale : MELBOURNE - E' finito il tempo di Stefanos Tsitsipas . Rafa Nadal , invece, il tempo continua a sconfiggerlo. Lo spagnolo domina la sua sesta semifinale all'Australian Open 6-2 6-4 6-0 e raggiunge la ...

Tennis - Australian Open Junior - derby Musetti-Zeppieri in semifinale : Ci sono due record da segnare sul taccuino, nella splendida impresa di Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri, che si troveranno di fronte in semifinale negli Australian Open Under 18. Per la prima volta, ...

Tennis - Australian Open - Nadal e Tsitsipas a caccia della finale : Sefanos Tsitsipas, alla prima semifinale Slam della vita ad appena 20 anni, è in campo contro il guerriero Nadal che va a caccia dello Slam numero 18 per avvicinare sempre di più il Magnifico Federer ...

Tennis - Australian Open : Osaka-Kvitova - finale-show e sfida per il numero 1 : MELBOURNE - Partita doppia in finale all'Australian Open 2019. Petra Kvitova e Naomi Osaka si giocheranno il titolo nel primo Slam dell'anno e il posto da numero 1 del mondo. La ceca, mai oltre il terzo turno negli Slam l'anno scorso, ha sconfitto Danielle Collins 7-6 6-0. Kvitova, che non arrivava alla seconda settimana a Melbourne dalla semifinale del 2012, ...

Tennis - Australian Open : la giapponese Osaka in finale : La giapponese Naomi Osaka riprende da dove ha finito , aveva vinto l'ultimo Slam a Flushing Meadows , e va a giocarsi la finale degli Australian Open . Osaka , 22 anni, ha battuto Karolina Pliskova in ...

Australian Open 2019/ Diretta Nadal Tsitsipas streaming video e tv - orario della partita - Tennis - semifinale - : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Rafa Nadal continua la caccia al diciottesimo Slam, in semifinale se la vede con Stefanos Tsitsipas.

Tennis - Australian Open : si ritira Nishikori - Djokovic in semifinale : In semifinale, il numero 1 del mondo affronterà il francese Lucas Pouille che non si era mai spinto così avanti in un major. " Mi aspetto una partita dura " ha spiegato Nole, " è alla sua prima ...

Tennis - Australian Open : Djokovic in semifinale contro Pouille - la caviglia tradisce Serena Williams : MELBOURNE - Tutto facile per Djokovic: il numero uno del mondo approfitta del ritiro di Nishikori, numero 9 del ranking e ottava testa di serie, nel secondo set, quando il serbo conduceva 6-1 4-1 dopo appena 51 minuti gioco, per approdare alla semifinale ...

Tennis - Australian Open - Pouille batte Raonic. Nishikori si ritira - Nole avanti : I VIDEO DI GAZZETTA TV PRIMA VOLTA - Con questa semifinale il francese entra nei primi 20 al mondo: 'Sono felicissimo, sapevo che sarebbe stata molto difficile. Ho risposto molto bene e l'atmosfera ...