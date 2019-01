Taylor Mega prima e dopo i ritocchini estetici | l’eclatante trasformazione della naufraga

Senza reggiseno! Isola dei famosi già bollente : Megan Taylor fa vedere tutto : Erano passati da poco 20 minuti dall’inizio della diretta, quando i fortunati telespettatori dell’Isola dei famosi 2019, hanno potuto guardare in diretta l’incredibile performance sportiva di Taylor Mega. Su Canale 5, tantissimi (poco dopo sui social) sono andati in delirio dopo l’arrivo di Taylor Mega sull’Isola. La bionda influencer si è tuffata dall’elicottero come gli altri naufraghi ma una volta uscita dall’acqua ha ...

Taylor Mega nella bufera - Boldi la difende : 'Hai fatto bene a rispondere in quel modo' : Taylor Mega, l'influencer naufraga de L'Isola dei Famosi, è finita nell'occhio del ciclone dopo aver scritto sui social che in Honduras sarebbe rimasta solo tre settimane. La conduttrice del reality, Alessia Marcuzzi, ha chiesto alla ragazza il motivo di tale convinzione, dato che alcuni hanno sospettato che ciò fosse frutto di una strategia predeterminata. La giovane ha provato a discolparsi, ma probabilmente le sue argomentazioni non sono ...

Isola - il web incastra Taylor Mega : foto "prima e dopo" i ritocchini : Circolano in rete alcuni scatti che ritrarrebbero la influencer friulana così come era alcuni anni fa. Saranno attendibili?

Isola - Alda D'Eusanio contro Taylor Mega : 'Usi il programma - sei scorretta' : Ieri, giovedì 24 gennaio, è andata in onda la prima puntata dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi. La puntata è stata, sin dal principio, fervida di avvenimenti e colpi di scena. L'argomento che, sicuramente, ha fatto discutere maggiormente è stato quello riguardante Taylor Mega, la famosa influencer di Instagram che, poco prima di mettere piede in Honduras, aveva fatto delle rivelazioni sconcertanti che hanno indispettito la produzione del ...

Isola dei Famosi - il video sbugiarda Taylor Mega : subito via dal reality - la rabbia di Alessia Marcuzzi : Giovedì sera è iniziata L’Isola dei Famosi 2019 e già si parla di strategie. A finire al centro della polemica è stata Taylor Mega, che già al suo arrivo aveva scosso gli animi per la sexy canotta bagnata. L’influencer è stata accusata di voler rimanere in Honduras solo per tre settimane. A rivelarl

Taylor Mega - polemica all’Isola dei famosi : Massimo Boldi interviene : Taylor Mega travolta dalla polemica all’Isola dei famosi: la sua partecipazione al reality fa parte di una strategia? Le accuse Al centro della polemica già durante la prima puntata dell’Isola dei famosi c’è finita Taylor Mega. La naufraga, che prima di partire per l’Honduras ha pubblicato un video su Instagram dove affermava che non sarebbe […] L'articolo Taylor Mega, polemica all’Isola dei famosi: Massimo ...

Taylor Mega in nomination/ Isola dei Famosi 2019 : 'se mi odiano vuol dire che ho successo' : Tayor Mega accende la polemica all'Isola dei Famosi 2019: l'influencer annuncia l'addio al reality tra 3 settimane, il pubblico pronto a mandarla a casa.

Isola dei famosi - Taylor Mega e il tuffo bollente : senza reggiseno - maglietta trasparente. Da censura : La Mega comunque è già conosciuta nel mondo del gossip. La modella e influencer di 25 anni ha avuto infatti dei flirt con Flavio Briatore e il rapper Sferaebbasta . Isola, il tuffo di Taylor Mega: ...

Alessia Marcuzzi difesa a Mattino 5 : tutti contro Taylor Mega : Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi viene difesa a Mattino Cinque Alessia Marcuzzi è stata difesa a Mattino 5 da Federica Panicucci. La conduttrice di Cecina ha dedicato la seconda parte del suo programma all’Isola dei Famosi che ha debuttato ieri sera con la nuova edizione. Ad accendere il dialogo in studio è stata la polemica sollevata ieri da Taylor Mega. La ragazza, con un video su Instagram, aveva sottolineato che la sua esperienza ...

Isola dei Famosi - è già caso Taylor Mega : cosa hanno detto a microfono coperto gli isolani dopo la frecciata di Marcuzzi : dopo la , abbiamo la certezza che anche ci regalerà numerose chicche: basti pensare a cos'ha generato in diretta e sui social la querelle tra , Alessia Marcuzzi e gli altri naufraghi. La conduttrice ...

Taylor Mega prima eliminata?/ Isola dei Famosi 2019 : salta la strategia della naufraga - colpa della Marcuzzi : Tayor Mega accende la polemica all'Isola dei Famosi 2019: l'influencer annuncia l'addio al reality tra 3 settimane, il pubblico pronto a mandarla a casa.

"Tre settimane e torno" - Taylor Mega nella bufera : "Tre settimane, torno e conquistiamo il mondo". E' quanto dice Taylor Mega in un video mostrato durante la prima puntata della nuova edizione dell' Isola dei Famosi , facendo scoppiare la polemica sulla presunta partecipazione 'a tempo' ...