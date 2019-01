TAV: Toninelli e Salvini si pestano i piedi, Tajani chiede la caduta del governo

blogitalia.news

: #Pioltello Un anno fa l'incidente ferroviario che causò 3 morti e 46 feriti. @DaniloToninelli 'Chiedo scusa a no… - Agenzia_Ansa : #Pioltello Un anno fa l'incidente ferroviario che causò 3 morti e 46 feriti. @DaniloToninelli 'Chiedo scusa a no… - TgLa7 : Toninelli: Tav? Opera più grande da fare è manutenzione - fattoquotidiano : Toninelli: “Non me ne frega nulla del video di Bonafede, ma di ciò che fa. Tav? Se analisi è negativa, parleremo co… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti.si intromette eal leader della Lega di far cadere ilProsegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti, a Pioltello per la tragedia ferroviaria in cui morirono 3 persone e 46 rimasero ferite e osserva che avrebbe voluto vederenella zona.Avrei voluto vederea Pioltello Reddito cittadinanza Gentiloni Percorso incredibile vera caccia al tesoro Coronausa bene i social prende i titoli e li ripubblica Lasse Francia-Germania fa tremare la Ue. E Giorgia Meloni dichiara guerra al superstato Il ministro dell’Interno ribadisce: “i numeri in ...