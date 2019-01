Tav | Lega e M5S ai ferri corti Garavaglia |  «Opere lasciate a metà solo tra le

Lega e M5S : intesa sulle trivelle - ma ancora divisi sulla Tav : Le divergenze tra Lega e Movimento 5 stelle sulle trivelle sono state risolte mercoledì sera, con un accordo sul dl Semplificazioni, che arriverà in Senato da lunedì. Nel frattempo, però, gli animi si sono riaccesi sulla questione Tav, rimarcando la divisione fra i due alleati di governo. Il compromesso sulle trivelle Lo scontro tra i grillini e la Lega sulle trivellazioni in acque italiane giunge a un compromesso dopo una lunga trattativa. La ...

Governo : tensioni su Tav. Lega : basta con politica dei no : Dopo l'intesa sulle trivelle tra Lega e movimento 5 stelle restano le divergenze su una politica fatta soprattutto dai no, l'accusa del Carroccio. Ora le tensioni si spostano sulla tav con i 5 stelle che però ribadiscono il no alla realizzazione dell'opera se i costi supereranno i ...

Accordo sulle trivelle - ma la Lega vuole la Tav : 'Ora basta con i no' : 'La decisione del governo è quella di puntare sugli investimenti pubblici proprio perchè siamo nel mezzo di un rallentamento dell'economia europea', premette. 'Sulla Tav in particolare vedremo nel ...

Accordo sulle trivelle - ma la Lega vuole la Tav : «Ora basta con i no» : ROMA L'Accordo sulle trivelle è arrivato nella notte di mercoledì. Presenti a palazzo Chigi il premier Conte di ritorno da Davos, il vicepremier Di Maio e il ministro Fraccaro, con...

Ora battaglia è sulla Tav. Lega punta a svolta su fisco : L'ennesima mediazione del premier Conte ha evitato il cortocircuito nella maggioranza sulle trivelle. Il premier nella notte, di ritorno da Davos, ha incontrato Di Maio e Fraccaro, con Salvini colLegato al telefono. Il partito di via Bellerio ottiene l'ammorbidimento degli aumenti dei canoni alle aziende, il Movimento lo stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi. "Sono salvi i posti di lavoro ed e' garantita la continuita' di ...

Arriva mozione su Tav - distanze Lega-M5S : 22.20 Ancora distanze tra M5S e Lega sulla Tav.La Lega è per l'opera,il M5S ha ribadito:"No se costi superano benefici". Nella maggioranza è in corso un tentativo si sminare l'approdo in Aula alla Camera di una mozione di FI sulla Tav. Ma non c'è, riferiscono fonti, una sintesi su un documento. La mozione è in calendario il 28, ma dovrebbe svolgersi solo la discussione generale mentre il voto slitterebbe. Il tentativo è formulare un testo che ...

Trivelle - Tav e Venezuela : Lega e 5 Stelle divisi e già in campagna elettorale : L'intesa sulle Trivelle pare trovata, ma lo scontro al Senato sul decreto semplificazioni fa salire la temperatura nella maggioranza. Il leader leghista si schiera chiaramente per il sì all’Alta velocità Torino-Lione mentre sulla crisi in Venezuela Salvini rompe con la diplomazia del premier Conte e si scaglia contro il governo di Nicolas Maduro, appoggiato da alcuni esponenti M5S ...

M5S contro Lega : dalla Tav ai 49 milioni da restituire - è già campagna elettorale : Prima Di Battista, poi Fico chiedono che la Lega restituisca i 49 milioni. Ma la sfida è in parlamento, dove il M5S ha bisogno di rispolverare i temi identitari delle origini per marcare la distanza dal socio di maggioranza che, stando ai sondaggi, ha capovolto i rapporti di forza nel Governo...

Graziano Delrio ci spiega perché la Lega è ipocrita sulla Tav : Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera ed ex ministro delle Infrastrutture, spiega al Foglio perché la linea ad alta velocità è centrale per l'economia italiana e perché ci sia parecchia ...

Sondaggi - Lega resta sopra 30% ma cala. M5s al 26 - 5%. I loro elettori divisi dal Tav : La Lega si conferma anche nel 2019 il primo partito del Paese nei Sondaggi, anche se in leggero calo di consenso, ma con percentuali comunque sopra al 30%. Viene premiata soprattutto per essere, secondo gli intervistati dell’ultima rilevazione di Emg Acqua presentata ad Agorà, quella che più ha mantenuto la propria identità anche stando al governo. Il Movimento 5 stelle sembra invece aver frenato la sua discesa dalle politiche del 4 marzo ...

Tav - Toninelli apre alla Lega. Ma Fico ribatte : 'Per il Movimento il 'no' è fondativo' : La Torino-Lione resta al centro del dibattito politico. 'Se l'analisi costi-benefici sarà negativa ne parleremo all'interno del governo', assicura il ministro Toninelli. Ma il presidente pentastellato ...