Tajani:No M5s a Tav? Lega lasci governo

: #UltimOra #Tajani: se #M5S non vuole #Tav, #Lega faccia cadere #governo #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Tajani: se #M5S non vuole #Tav, #Lega faccia cadere #governo #Canale50 - Tizzy44196287 : RT @SkyTG24: #UltimOra #Tajani: se #M5S non vuole #Tav, #Lega faccia cadere #governo #Canale50 - robertoanino : Tav, Tajani: «Se M5s non vuole l’opera, la Lega faccia cadere il governo» -

"Laprenda il coraggio di far cadere ilse il Movimento 5 Stelle non vuole realizzare la". Lo ha affermato, su Twitter, il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia,. E rilanciando la mobilitazione di domani contro la politica economica deldalla sede di FI: "Noi siamo l' Italia del sì" e "ci prepariamo a guidare" il Paese, che è "totalmente fermo" per i "capricci del M5S". Questoè "una fotocopia di quello di Renzi","ladeve staccare la spina"(Di venerdì 25 gennaio 2019)