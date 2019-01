Tajani contro il reddito: “Qualcuno lo utilizzerà per comprare eroina e alcool, a mio figlio non regalerei mai 800euro”

blogitalia.news

: Tra @NicolasMaduro e @jguaido io scelgo il presidente del Parlamento del Venezuela !L’Italia si schieri dalla parte… - Antonio_Tajani : Tra @NicolasMaduro e @jguaido io scelgo il presidente del Parlamento del Venezuela !L’Italia si schieri dalla parte… - Antonio_Tajani : Il governo gialloverde urla tanto in Italia contro l'Europa, poi va a Bruxelles e dice sempre sí #Portaaporta - Antonio_Tajani : In viaggio verso Madrid per partecipare alla tregiorni degli amici del @PPopular e per sostenere @pablocasado_ giov… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)torna a parlare deldi cittadinanza, la preoccupazione afferma; potrebbe arrivare da qualcuno che con questi soldi comprerebbe droga eNe è convinto il presidente dell’Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia Antonioche oggi, al congresso nazionale del Movimento cristiani lavoratori, ha detto: “Ai miei figli io non darei 800 euro tanto per farli stare bene”. Il motivo di questa scelta è semplice: quei soldi, infatti, rischiano di essere usati “per farsi una bottiglia di birra o infilarsi una siringa nel braccio”.Ma non solo. Ildi cittadinanza ha un costo complessivo di cinque miliardi che, sottolinea sempre il presidente del Parlamento europeo, “si sarebbero potuti usare per pagare i contributi alle aziende che assumono”. Perché il lavoro è fondamentale, come ha spiegato: “A un ...