Svolta in difesa | Benatia in Qatar | si chiude lunedì

La Svolta di Beppe Grillo : firma il patto dell'immunologo Burioni in difesa della scienza : Ma che anche la scienza , ed il suo mondo, hanno bisogno di sopravvivere, come qualunque altra cosa». Per questo, segnala sempre il cofondatore dei Cinque Stelle, «condivido con voi il patto ...

Juve - la Svolta in difesa dopo la sconfitta con il Manchester : La sconfitta casalinga contro il Manchester United è servita da lezione per la Juventus. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, infatti, elle cinque partite successive, infatti, i bianconeri non hanno mai subito gol mentre, in totale, sono 12 le reti concesse dalla Juve , nelle prime 20 partite stagionali.