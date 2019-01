Spettacoli | al Teatro La Ribalta ' La Bisbetica addomesticata'

Musica - Spettacoli e teatro nell'ultimo weekend di gennaio : Fine settimana all'insegna degli eventi per la memoria e il ricordo dell'Olocausto, del teatro, dell'arte e della Musica. Fasano: Fabio Cinti canta Battiato Il cartellone della 36stagione ...

'Mamma - papà - andiamo a teatro!' tornano gli Spettacoli della rassegna teatrale per famiglie : Dopo l'anticipazione natalizia, parte ufficialmente la sesta edizione della rassegna, che terrà compagnia le famiglie con cinque spettacoli da gennaio ad aprile. Giovedì 17 gennaio, dalle ore 18.30, ...

Teatro Novafeltria - spazio agli Spettacoli per le scuole - giovedì 17 arriva Roberto Mercadini : 'Diventare grandi è un gioco da ragazzi' per il Teatro Sociale Novafeltria che sceglie all'interno della sua stagione di proporre spettacoli per studenti e insegnanti delle scuole elementari e medie con la collaborazione di Arcipelago Ragazzi e ATER_Circuito Regionale Multidisciplinare. Il primo appuntamento è previsto per ...

Trani News - "Venerdì a Teatro" : dal 18 gennaio - 5 Spettacoli per 5 diverse emozioni. : ... ma che ci auguriamo non porterà lo spettatore interessato a fare delle scelte che favoriranno alcune e penalizzeranno altre, sia per la vicinanza di date degli spettacoli proposti che soprattutto ...

Il Teatro dei Colori torna con Le domeniche da favola : Spettacoli per bambini e famiglie. Ecco il programma : Il programma prosegue con i seguenti spettacoli: 3 febbraio Terrammare Teatro Ci siamo persi tra le stelle da Il Piccolo Principe da Antoine De Saint Exupery , regia di Silvia Civilla 17 febbraio ...

NAPOLI Al teatro Instabile- "Lo magnifico cunto" Ultimo appuntamento di "INCANTI NARRATI" Rassegna di Spettacoli e libri : Sabato 19 gennaio alle ore 20,00 andrà in scena al teatro Tin "Lo magnifico cunto" da Basile adattamento di Gianni Sallustro, direttore artistico dell'accademia Vesuviana del teatro e del cinema e ...

Accordo Atp-Teatro Carlo Felice : ok ai pullman da entroterra e levante per gli Spettacoli : GENOVA - Per la prima volta quattro bus dell'azienda di trasporto pubblico metropolitano Atp d al 3 febbraio al 16 giugno 2019 collegheranno l'entroterra e il levante di Genova con il Teatro Carlo ...

Come On - Spettacoli e laboratori al piccolo Teatro alla Guilla : Come On, gli spettacoli in programma 11 e 12 gennaio Si parte venerdì 11 gennaio alle 20 con i racconti di 'Peppa la Sarda', a cura di Maria Grazia Saccaro. L'attrice racconterà la storia, mista a ...

Nuovi Spettacoli all'antico Teatro Sacco di Savona : Riparte la stagione 2019 dell'antico "Teatro Sacco" di via Quarda Superiore a Savona. Il primo spettacolo della stagione è previsto sabato 12 gennaio con un doppio appuntamento alle 17,30 e alle 21 ...

Lodovini - Benvenuti e Covatta : un gennaio a tutto teatro tra storie vere - commedie e marionette. Gli Spettacoli : Saranno dei mesi intensi per gli appassionati di teatro. commedie, drammi, i grandi classici e poi spettacoli di marionette e rappresentazioni pensate ed ideate per i più piccoli. Le stagioni teatrali dell'Aretino entrano nel vivo e propongono un ricco e fitto cartellone di eventi adatto a tutte le ...

Teatro - i migliori Spettacoli del 2018 : Nell’anno che volge al termine, ho visto decine di spettacoli teatrali (principalmente a Roma): molti mi hanno lasciato indifferente, alcuni mi hanno irritato, alcuni sono stati passabili. Ben pochi sono quelli che mi hanno colpito. Mi sembra giusto parlarvene, con una avvertenza: non si tratta di spettacoli convenzionali. In primo luogo, segnatevi questi nomi: Teatro delle Stanze Segrete e Ennio Coltorti. Se volete vedere cosa è un vero ...

Spettacoli da non perdere durante le feste : ALIS al Teatro della Luna! - Teatro - : Sabato 15 Dicembre 2018, Dal 20 al 26 dicembre arriva al Teatro della Luna di Milano ALIS Christmas Gala uno spettacolo emozionante, unico, esilarante creato dai migliori performer a livello mondiale ...

Torre Annunziata - Torna il grande teatro in città - 17 Spettacoli in scena al Politeama : In tutto ci saranno 17 spettacoli, di cui sette di Compagnie professioniste, più una rappresentazione fuori cartellone, e nove spettacoli di Compagnie amatoriali. Tra gennaio e febbraio 2019, inoltre,...

Teatro Circo Side Kunst-Cirque : Spettacoli gratuiti in piazza Oplà dal 13 al 17 dicembre : Ogni mattina sotto il tendone saranno proposti due spettacoli rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia dal titolo 'Parole magiche' e 'Più?!'.