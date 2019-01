Spazio | un nuovo pianeta scoperto dagli italiani

Spazio - Roscosmos : pronti alla costruzione di un nuovo razzo vettore superpesante : Il direttore di Roscosmos Dmitry Rogozin ha reso noto che le compagnie dell’industria aerospaziale russa hanno confermato di essere pronte alla creazione di un nuovo razzo vettore: lo riporta “Tass”. Il primo lancio dovrebbe avvenire nel 2028, dal cosmodromo di Vostochnij. “L’Istituto centrale di ricerca Tsniimash, il piu’ importante di quelli afferenti a Roscosmos, ha confermato la preparazione degli ...

Trump prepara le Star Wars - lo Spazio è "Il nuovo terreno di battaglia" : Trump si prepara per le guerre stellari e chiede di rafforzare lo scudo missilistico che protegge l'America e i suoi alleati: non solo dalle potenziali minacce di Iran e Corea del Nord, ma anche da quelle di Cina e Russia. Un ritorno alla linea della Guerra Fredda, dunque, che riecheggia lo Star Wars Program di Ronald Reagan, datato 1983, e che prevede lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di contraStare ogni pericolo anche dallo spazio, con ...

La Cina sul lato oscuro della Luna : 50 anni dopo l’Apollo 11 un nuovo record nella conquista dello Spazio : La sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna alle 03:26 italiane di ieri. La Cina ha dunque raggiunto l’ambizioso obiettivo di atterrate sul lato nascosto della Luna, mai prima d’ora una sonda terrestre aveva tentato tanto. Chang’ e 4 ha alLunato nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken. Lanciata lo scorso 7 dicembre dalla base spaziale di ...

Brian May - il nuovo singolo New Horizons è un viaggio nello Spazio : Il nuovo anno per Brian May e per i suoi fan è cominciato con una bella novità. Il musicista, infatti, ha rilasciato proprio il primo gennaio 2019 il videoclip di un singolo inedito, il primo lavoro musicale da solista del chitarrista dei Queen da vent'anni a questa parte, precisamente dai tempi dell’album Another World pubblicato nel 1998. La nuova canzone si intitola New Horizons in omaggio al secondo grande amore di ...

Spazio - Missione Galileo : sviluppo e lancio della nuova versione del segmento di Terra - nuovo contratto per Thales Alenia Space : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato un contratto per una nuova tranche nell’ambito del contratto siglato lo scorso Ottobre con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il lancio della nuova versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e dell’ infrastruttura di sicurezza PRS ...

“ISiComp” - il nuovo materiale ceramico italiano supera tutti i test nel Plasma Wind Tunnel Scirocco e conferma la sua riutilizzabilità per più missioni di rientro dallo Spazio : 1/5 ...

Spazio - nuovo equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale : ... Saint-Jacques e Konenenko trascorreranno più di 6 mesi nello Spazio conducendo centinaia di esperimenti scientificio in campi come la Biologia, la Scienza della Terra, la Ricerca umana, le Scienze ...

Revocato il Consiglio Superiore della Sanità : “E’ tempo di dare Spazio al nuovo” : “Il Consiglio Superiore di sanita’ e’ organo di consulenza tecnico-scientifica del ministro della Salute e, dunque, ho deciso di dare un segnale di discontinuita’ rispetto al passato rinnovando la composizione dei 30 membri di nomina fiduciaria. Siamo il governo del cambiamento e, come ho gia’ fatto per le nomine di mia competenza nei vari organi e comitati del Ministero, ho scelto di aprire le porte ad altre ...

Tim - si fa Spazio l'ipotesi dello spezzatino al contrario. Lo zampino di Silvio Berlusconi sul nuovo assetto? : Il dato tangibile è che l'emendamento al decreto fiscale sulla strategia pensata dal governo gialloverde per Tim è tutto, o quasi, da riscrivere. Se ne riparlerà lunedì perché la questione prima che essere tecnica è politica. E dato che tra Lega e 5 Stelle è in corso una riflessione, più o meno condivisa, su un'ipotesi alternativa a quella confezionata fino ad oggi, ben si capisce ...

Dopo 44 anni - un nuovo messaggio per ET nello Spazio profondo : A 44 anni dal radiomessaggio diretto a eventuali civilt aliene, l'osservatorio di Arecibo di Porto Rico sta lavorando ad un nuovo messaggio per Et basato sulle tecnologie attuali e coinvolgendo in ...

Spazio - il commissario ASI Benvenuti : “Resterò in carica fino alla nomina del nuovo Presidente” : “La mia nomina? Immagino sia stata fatta una scelta dettata dalla necessita’ di portare avanti le attivita’ dell’Asi senza brusche interruzioni“, ha dichiarato, in un’intervista al Messaggero, l’astrofisico Piero Benvenuti, nuovo commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Il decreto dice chiaramente che resterò in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrebbe arrivare entro sei ...