Spagna | per il fisco Ronaldo sarebbe stato favorito rispetto a Messi

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - scavati 1 - 5 metri del tunnel orizzontale ma le operazioni sono troppo lente. Gli ultimi aggiornamenti [VIDEO LIVE] : Le operazioni per il salvataggio del piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo il 13 gennaio scorso, proseguono. Dopo 12 giorni di lavoro, ieri pomeriggio finalmente una brigata di minatori si è calata in un tunnel verticale parallelo al pozzo in cui è caduto il Bambino. Raggiunta una profondità di circa 73 metri, i minatori, che scendono in coppia, ognuno con il proprio ossigeno, e si danno il cambio ogni 40 minuti, dovranno scavare a mano un ...

Julen : i minatori entrano nel pozzo per raggiungerlo - veglia di preghiera in Spagna : Le operazioni per raggiungere il piccolo Julen, di due anni, da domenica intrappolato in un pozzo profondo 107 metri, sembrerebbero finalmente giunte al capitolo finale. I soccorsi, infatti, si stanno calando nel tunnel scavato per raggiungere il piccolo. Tra non molte ore, dunque, si saprà se il bambino è ancora in vita anche se le speranze non sono molte. Il punto sulle operazioni di salvataggio L’intervento per raggiungere il piccolo Julen ...

Spagna - bambino nel pozzo : è iniziata l'ultima fase di lavori per riportarlo ai genitori : Da quando lo scorso 13 gennaio è caduto in quel maledetto pozzo, nessuno ha mai inteso la voce del piccolo Julen. ma dopo 11 giorni di odissea, familiari, gente del posto, soccorritori, preferiscono non pensarci. Pare giunto finalmente il momento di recuperare il bambino per restituirlo ai suoi genitori, vivo o morto. Sono appena iniziate le operazioni finali: si stima che entro 24 ore, otto minatori raggiungeranno il punto dove è rimasto ...

"Poche speranze per Julen" : disperati scavi nel pozzo/ Spagna "difficile con macchine - figuriamoci a mano" : Crollano speranze di rivedere vivo Julen, caduto nel pozzo a Malaga: ultime notizie Spagna "difficile con le macchina, figuriamoci a mano..'

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - i minatori si calano nel tunnel parallelo : dovranno scavare a mano per 4 metri in questa strettissima tubatura [VIDEO LIVE] : Proseguono le operazioni per il salvataggio del piccolo Julen, caduto in un pozzo a Totalán, vicino Malaga, lo scorso 13 gennaio. Gli operai hanno terminato intorno alle 14 di oggi, 24 gennaio, i lavori di sistemazione della piattaforma per accedere al pozzo verticale scavato parallelamente a quello nel quale Julen, di soli 2 anni, è precipitato. È ora il momento dell’intervento della squadra speciale di minatori che rappresenta anche la parte ...

Spagna - fase finale di recupero del bimbo caduto nel pozzo : si continua a sperare nonostante tutto - gli ultimi aggiornamenti : E’ in corso la fase finale del recupero di Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo lo scorso 13 gennaio, nelle campagne vicino Malaga, in Spagna. La situazione, come comprensibile, è molto delicata: non ci sono illusioni, ma si spera fino alla fine, anche se il piccolo non ha dato finora segni di vita. Nella notte è terminato il lavoro di rafforzamento del tunnel parallelo scavato a fianco del pozzo: il processo di intubamento ha ...

Spagna. Bimbo nel pozzo - vicino recupero : 05.15 La squadra dei soccorritori impegnata nel recupero del piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo nei dintorni di Malaga, è riuscita a completare il tunnel parallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo da ormai 10 giorni. Lo riporta l'edizione online del quotidiano spagnolo El Pais. A questo punto -si legge- è questione di poche ore: tempo di scavare a mano un breve tunnel di collegamento con il cunicolo, poi si ...

Spagna - bambino caduto nel pozzo : l'ultimo pericolosissimo tratto è da scavare a mano : Potrebbe essere morto poco dopo la caduta nel pozzo, ma potrebbe anche essere miracolosamente sopravvissuto in condizioni estreme, forse a 80 metri di profondità. Un miracolo a cui in tanti, dai genitori ai soccorritori, ancora vogliono ancora credere, anche se la speranza è ridotta ai minimi termini. Sono trascorsi dieci giorni da quando il piccolo Julen Rossello, un bambino spagnolo di due anni e mezzo, è caduto in un pozzo che è un inganno e ...

Spagna : Julen da dieci giorni nel pozzo - oggi i minatori si caleranno per raggiungerlo : Sono ormai passati dieci giorni da quel 13 gennaio scorso, quando il piccolo Julen, di soli 2 anni, cadde in un pozzo profondo 107 metri e largo 25 centimetri, nei pressi di Totalàn, non lontano da Malaga. I soccorritori stanno facendo di tutto per estrarlo da quella trappola e riconsegnarlo ai suoi genitori, che sono ovviamente disperati e seguiti costantemente da una equipe di psicologi. Il dramma sta facendo parlare tutto il mondo, e l'intera ...

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo : riprese le operazioni di recupero - grande attesa per la fase finale di salvataggio : Risolto questa mattina il problema tecnico che ieri ha ritardato le operazioni di recupero del piccolo Julen, intrappolato dal 13 gennaio scorso in un pozzo di prospezione non lontano da Malaga, in Spagna. Sono in corso i lavori di rinforzo del tunnel verticale – parallelo al pozzo – con tubi di acciaio, per scongiurare il rischio frane e agevolare le operazioni di recupero. A causa di una differenza di diametro del tunnel dovuta ...

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo : riprese le operazioni di recupero - grande attesa per la fase finale di salvataggio : Risolto questa mattina il problema tecnico che ieri ha ritardato le operazioni di recupero del piccolo Julen, intrappolato dal 13 gennaio scorso in un pozzo di prospezione non lontano da Malaga, in Spagna. Sono in corso i lavori di rinforzo del tunnel verticale – parallelo al pozzo – con tubi di acciaio, per scongiurare il rischio frane e agevolare le operazioni di recupero. A causa di una differenza di diametro del tunnel dovuta ...

