Sony Santa Monica | lo studio di God of War alla ricerca di nuovo personale

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Lo sviluppatore di God of War,, sta attualmente assumendo un certo numero di sviluppatori per il suoIn unpost su Twitter riportato da Dualshockers,ha sottolineato che attualmente sta facendo alcune mosse nel perseguimento di "espandere la famiglia". Molte delle posizioni aperte erano disponibili nel 2018, ma cinque nuovi lavori sono stati resi disponibili e includono ruoli come Build Engineer e Gameplay Controls Programmer. Vale anche la pena notare che alcune di queste posizioni sono per i team di sviluppo esterni di, il che significa che alcuni di questi nuovi assunti non lavoreranno al progetto interno delloQuale sarà il prossimo progetto interno di? Potremmo immaginare che sarà il sequel di God of War. Dopo il grandissimo successo del titolo, un seguito di God of War sembra essere abbastanza ...